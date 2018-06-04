搞垮台灣的大罪人是誰？ 網友直指是退出民進黨的他

2018年06月04日 10:36 中時電子報 呂承哲

台灣經濟近年來停滯不前，政治也陷入藍綠惡鬥，蔡政府上任後還推動2025非核家園，台電預計在7月就會把核四燃料棒分批運回美國，供電吃緊的情況下，難保去年815大停電的慘況不會再發生。對此，有網友在PTT論壇上提問，徹底搞垮台灣的，會不會就是已經退出民進黨的林義雄？

該名網友表示，「林義雄大力推動國會席次減半、單一選區兩票制，讓台灣小黨永遠無法真正崛起、永遠被藍綠綁架，陷入非藍即綠的思維，這是從制度上毀滅台灣；大力推動廢核，讓台灣陷入缺電、分區跳電的窘境，讓台灣競爭力落到第三世界國家的水準；企業對電力供給信心不足，這是從物理上毀滅台灣…」從以上幾點來看，網友問為何林義雄這麼想搞垮台灣。

文章一出，網友紛紛留言表示「這叫台灣價值」、「這兩年很少看到他抗議？」、「小英執政後乖得跟狗似的都不出來絕食抗爭了」、「這咖跟覺青一樣換個黨執政標準就換了」、「反核反到太過理想化不切實際甚至搞不清楚台灣缺乏資源」、「政治體制都被他搞壞了」、「他就台灣罪人」、「劉鶚說的沒錯，『貪官可恨，清官尤可恨』」。

林義雄曾以無黨籍身分當選臺灣省議會議員，並在黨外運動相當活躍，美麗島事件時遭到逮捕，隔年軍事審判期間遭遇林宅血案；民進黨創黨後，也積極參與黨務，還當選民進黨第7任主席，2000年民進黨執政後辭去職務，並關心核四公投和立委席次減半運動，2006年因理念堅持，選擇退出民進黨。

(中時電子報)