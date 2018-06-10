從沒聽說吃飛機餐拉肚子 空廚比你想像還厲害！

2018年06月10日 08:34 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

炎熱暑假快到了，又將是搭飛機出外旅行的季節。不管你是否期待這一頓，但食安絕對打包票，因為飛行途中的航機上，出現集體上吐下瀉的情形，絕對是一場災難。從1992年後，從未聽到有人因為吃飛機餐拉肚子，為什麼飛機餐可以這麼厲害？空廚到底是怎麼辦到的？

常聽到有團體或學校食用餐盒，集體食物中毒拉肚子的情形，卻從沒人聽過吃飛機餐拉肚子，這到底是為什麼？食力Foodnext最新一期報導，探究飛機餐的食安問題。揭露飛機餐在防堵食品中毒環節下了超乎想像的功夫。

其實現在飛機餐能做到0事故，是因為1992年曾發生集體性上吐下瀉的慘事。一架阿根廷航空386號班機上載送了感染霍亂弧菌的蝦子，被乘客吃下肚後，造成一人死亡和多數乘客在機上產生不適，這樁事件催使餐飲企業和航空公司合作，為航空餐飲業擬定行業指南，讓空中食安不能再出任何一次差錯。

從食材的選擇環節就嚴格到不行，供應商至少一定配有HACCP、ISO相關認證，空廚也會將各國食安法規與《世界航空餐飲安全指南》彙整，訂定出所有法條中最嚴格的版本，免得餐做完了，卻因為不符他國食安規定而飛不出去！

華膳空廚公司品保部經理談慕蘭表示，主廚能在菜市場選到所有需要的食材，可是一旦進入空廚，卻會覺得怎麼好像什麼資源都沒了！譬如一大批香蕉進貨，只要稍微出現一顆黑點便要整批報廢，這可不是所有供應商都能負擔得起的風險。

復興空廚公司總經理胡志強也說，空廚食材成本比起一般團膳，貴了至少3成以上，如此昂貴的定價，不是在削價競爭的一般通路中能銷得出去的，所以說飛機餐還真幾乎算是「空中限定版」了。

除了食安法規上符合國際標準，也會剔除掉一些菜式，譬如容易變黃或褐變的食材（綠葉菜等）、力求口感酥脆的食材（炸雞等）、導致產氣的食材（甘藷等）、容易過敏的食材（花生等）、不符合國際普遍國情的食材（吻仔魚等）、不耐搖晃的食材（任何湯頭），因此之故，咖哩飯、滷肉飯等符合以上要求的菜式，便成為空廚菜單中不敗的萬年成員。

有人曾提到，高空中味覺會變得不一樣，這可是千真萬確的事情。在2萬英呎高空下，人的味覺、嗅覺與用餐心理狀態改變，會使得口味變得更加酸、鹹突出，甜、鹹下降，因此飛機餐的試菜便成為挑戰。

為了因應飛安考量，飛機上避免使用微波器材，因此飛機餐必須靠嚴格的冷藏環境把關，在飛機落地前一天把餐點都製備完畢，放入15度C之下等著飛機的到來。經過復熱後幾乎該脆的不脆、該綠的也都不綠了，因此，空廚業者無不在食材、菜式、調味上費盡心思。

(中時電子報)