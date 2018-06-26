中市府號召旅店業 為綠色消費民眾房價優惠

2018年06月26日 13:25 中時 盧金足

台中市長榮桂冠酒店響應市府推廣綠色消費，獲副市長林依瑩（左）表揚。（盧金足攝）

台中市政府環保局26日舉辦「綠色消費表揚暨綠色旅遊推廣大會」，由台中市副市長林依瑩（中）表揚推廣綠色消費的優良企業與商店。（盧金足攝）

為迎接年底台中花博預估有800萬人次遊客，台中市大力推廣綠色消費，綠色旅遊，號召19家台中知名餐旅業者攜手推廣低碳旅行，包括長榮桂冠酒店、福容大飯店，及獲得環保署評定為金級環保旅館的星漾商旅等，花博展期間推出「環保方案」，民眾響應搭乘大眾交通工具、自行攜帶盥洗用具、續住不更換床單等環保作為，即可享用住房優惠，環保又省荷包。

台中市副市長林依瑩26日在台中市政府環保局舉辦「綠色消費表揚暨綠色旅遊推廣大會」，感謝飯店旅店的全力響應，盼大家成為綠色種子，鼓勵更多企業、朋友與家庭響應「綠色旅遊與消費」，共同迎接八百萬人次花博遊客。

「綠色消費表揚暨綠色旅遊推廣大會」公開表揚推廣綠色消費的優良企業與商店，其中福爾摩莎紙業年度綠色採購金額高達9億3000萬元奪冠，許多業者也同步公布花博期間推出「環保專案」享好康活動。

台中花博將於11月3日盛大登場，預估吸引800萬人次的旅客

，帶來龐大的觀光人潮；據估計，只要有10％的遊客響應環保作為，即可減少80萬支牙刷、梳子等廢棄物與8萬公噸的廢水產生，盼大家一起響應「綠色旅遊」，市府迎接低碳花博將更有信心，也盼大家成為綠色種子，號召更多企業朋友與家庭一同參與。

林依瑩表示，中區再生後，很多創意旅店興起，深受大家喜愛，但旅館住宿所產生的一次性盥洗用具廢棄物量相當驚人

，每名旅客平均每天在飯店製造垃圾量是平常在家的2到3倍

，而每清洗一套床單毛巾就要使用100公升的水，市府鼓勵大家自行攜帶盥洗用具，並可享有住宿或消費優惠，感謝飯店旅店的全力響應。

環保局表示，在全體市民及努力下，台中市的綠色消費及採購推動成果豐碩，市府各機關帶頭實施綠色採購達到百分百成績，而各綠色商店提報販售環保標章及碳標籤產品販售額的家數達到63家，較2016年成長2.5倍，販售額達32億5838萬元，成長5.5倍。

此外，在民間企業及團體綠色採購金額提報方面，提報家數達到210家，較2016年成長1.28倍，採購金額達26億5470萬元，也成長1.8倍。

(中時 )