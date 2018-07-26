跟著女兒足跡 日本爸爸來台圓夢

2018年07月26日 22:07 中時 許文貞

女兒過世後，藤井克之獨自造訪台南，到女兒曾推薦的景點喝咖啡，忍不住流淚。（藤井克之提供）

藤井克之表示女兒生前喜歡富有庶民生活感的市場和街景。（藤井克之提供）

墨彩畫家藤井克之在台北街頭速寫。（陳君瑋攝）

墨彩畫家藤井克之為了圓女兒的夢想，在台灣舉辦畫展。（陳君瑋攝）

藤井小百合（左）2012年在台灣找到工作、定居，和朋友們到十分遊玩，沒想到隔年卻因罹癌必須離開台灣，2016年過世時年僅32歲。（藤井克之提供）（藤井克之提供）

手拿速寫本走在台北街頭，日本墨彩畫家藤井克之將女兒藤井小百合生前走過的街景一一畫下。熱愛台灣的小百合曾在台北當日語老師，卻因癌症離世，過世時年僅32歲。為了走出喪女的傷痛，藤井克之拾起畫筆，多次來台走訪女兒口中美好的台灣風景，「她曾邀我來台灣畫畫，期待我有一天能在台灣辦畫展，我很高興如今終於能遵守約定，替女兒圓夢。」

64歲的藤井克之來自日本新潟，2017年起數度來台畫畫，走訪女兒小百合在台灣生活時走過的風景，像是台北龍山寺、迪化街、大坪林的住處、以及台南的窄門咖啡，「小百合總是說我會喜歡那間咖啡店，還開玩笑要我瘦一點才進得去。後來我真的到那裡，坐在窗邊的位子上喝咖啡，習慣性地想跟女兒說：真的很好喝唷，等著她回答我：真的是這樣呢！但她人卻不在了。」

藤井克之回憶，女兒從小愛問問題，好奇心旺盛，但自15歲起受憂鬱症所苦，頻繁進出醫院，家人都十分擔心。25歲時，小百合在朋友邀約下第一次來台灣旅遊，就愛上了台灣，「她說在故宮喝到非常好喝的茶，瞬間像被電到一樣，決定想來台灣工作。她認為日本人與人之間比較拘謹，她喜歡台灣人的溫暖親近，例如拍照時會勾肩搭背，很熱情。」

藤井克之表示，小百合為了說服家人讓她到台灣生活，曾安排父女兩人來台小旅行，也積極的學中文，熟悉台灣的文化和環境。2012年順利在台北的補習班找到日語老師的工作，還特地招待父母來台灣玩，「她在台灣住下之後，憂鬱症一次都沒有發作過，容光煥發，我想那應該是她此生最幸福快樂的時刻了。」

然而好景不常，雖然小百合的憂鬱症沒有復發，身體卻出了狀況，2013年因為胸口疼痛就醫，才發現得了乳癌，已經到第三期，和家人討論過後決定回日本治療，2016年還是因病過世。藤井克之表示，「回日本的前一天，她一直哭，除了對於癌症的恐懼，更讓她難過的是，以後可能再也沒有機會回到台灣這個她想安身立命的地方。」

小百合過世後，藤井克之一度十分消沈，難以走出喪女的傷痛。在朋友勸說之下，2017年終於帶著相機和畫筆來到台灣，一一記錄女兒走過的風景，「在家人之間，我跟小百合最親，所以我想透過這個方式，了解女兒對台灣的感動。我走過她走的路，品嚐她吃過的食物，我畫的全部都是她生活、旅行過的地方。」

談起女兒，藤井克之還是數度忍不住眼淚。如今他將對女兒的思念化為動力，甚至趁近日來台舉辦畫展期間當起私人導遊，帶日本朋友來台灣旅行，「在走過小百合去過的地方之後，我列了一份清單，像是太魯閣、日月潭，我要代替她，去她還來不及走到的地方。」

《日本與台灣的風景 - 藤井小百合紀念畫展》自7月27日到8月5日在台北田園城市生活風格書店展出。

(中時 )