亞洲盃男排》又是逆轉秀！中華勝哈薩克晉4強

2018年08月13日 20:44 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

在全場超過3500位球迷熱情歡呼下，中華男排今天再度打出一場精采好球，在先輸一局的情況下連贏三局，以23：25、25：20、25：20、25：21擊退哈薩克，收下2018亞洲盃男排賽4強門票，也報了去年亞錦賽直落三輸球的一箭之仇。

今天複賽遭遇中華隊之前，哈薩克在預賽以2連勝直接晉級8強，中華隊則是昨天3比2逆轉勝泰國，才辛苦晉級8強，今天再度上演一場逆轉秀，讓現場球迷嗨翻天。

中華隊這一勝，至少確保追平2010、2016年隊史在亞洲盃男排最佳第4名成績，賽後教練陳裕安表示，首局大家都有些緊張，表現比較不理想，不過在教練團提醒大家之後，從第二局開始，球員們越來越進入狀況，才能打出佳績，這場勝利是全體隊職員、現場工作人員，還有滿場觀眾們大家的功勞。

中華隊明天晚間6點半出戰平均身高199公分的伊朗隊，儘管預賽中華隊曾以1比3局數不敵對手，但陳裕安教練也發下豪語，全隊會好好準備，希望討回面子、晉級冠軍戰。

這場中哈大戰，中華隊開局打得有點緊張，一度落後7分，但靠著中段的反攻以及防守急起直追，最終以23:25僅僅兩分之差，丟掉第一局；第二局中華隊火力全開，林宜暉、許美中、黃建逢、陳建禎等人皆有表現，助隊25:20收下。

第三局中華隊延續第二局的氣勢，同樣以25:20再下一城，搶先聽牌；第四局中華隊一路領先，雖然技術暫停後碰到小亂流，遭哈薩克連續攔網追分，但中華隊劉鴻敏、陳建禎接連發威，搭配舉球員完美配合，都能打進分數，中華隊再把領先的分數逐漸拉開，最後靠著黃建逢的再見扣殺拿下第25分。

明天球迷可以穿藍色上衣，前往台北市立大學天母校區體育館替中華男排加油，比賽需購票進場，全票300元，學生及65歲以上年長者優待票200元，身心障礙優待票150元，可透過網路拓元售票系統及現場購票。

(中時電子報)