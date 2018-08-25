賴清德道歉稱「責難到我為止」　神複製小英話語

2018年08月25日 11:14 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

行政院院長賴清德今上午南下嘉義，陪同彰化縣長張花冠視察滯洪池預定地。賴清德先對此次水災中受苦的民眾致歉，並表示會一肩扛起治水成敗，希望責任由我承擔，「所有責難到我為止」。不過，這句話似乎聽起來很耳熟，原來在年改時，總統蔡英文也表示「改革壓力我會承擔，所有責難到我為止」。賴揆完美複製小英的話語。

連2日豪雨，嘉義地區淹大水，民眾苦不堪言，賴清德南下嘉義，視察埤子頭滯洪池預定地，現場由嘉義縣水利處處長林谷樺、水利署署長賴建信、嘉義縣長張花冠、立委陳明文及中央氣象局局長葉天降，簡報此次水災問題。賴清德先對此次水災中受苦的民眾致歉，表示過去擔任台南市市長擔任治水的工作，現接任行政院長負責推動政務，所以過去現在治水的成敗由他一肩扛起，「所有責難到我為止」，希望藍綠停止彼此攻擊，捲起袖子投入救災工作。

「所有責難到我為止」這句話聽起來非常熟悉，原來在7月年金改革時，蔡英文對於年改所造成的社會紛亂表示，「如果有任何代價要付，我一肩扛起，不需要為難其他的人」，「改革壓力我會承擔，『所有責難到我為止』」。

然而對於老百姓而言，他們要的不是政治人物口頭說「承擔」或是「責難到我為止」，他們要的只是當危機發生時，政府實事實幹，帶領他們走過危機罷了。

(中時電子報)