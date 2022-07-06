臺南大學學生社團土撥鼠康輔社及小太陽服務社，暑假期間分別辦理實體及線上暑期育樂營服務活動，陪同臺南市國小學童共同迎接歡樂的暑期課外活動。土撥鼠康輔社本次招募13名南大學生，於7月4至7日在臺南市大恩里社區舉辦「大嘴鳥成長活力營」，提供社區學童豐富的主題課程，帶領學童透過闖關活動與小組遊戲等團體活動，學習人際互動技巧與溝通表達能力。小太陽服務社則結合科學實作、資訊科技、體育運動及品德教育等元素，設計一系列有趣的線上課程，於7月5至7日經由線上Gather Town平台，與臺南市月津、忠義及海東國小學童進行線上沉浸式體驗，以視訊互動引導並培養學童解決問題能力，增進科技資訊素養與實作創意。

南大小太陽服務社辦理線上營隊活動。(圖/國立臺南大學提供)

土撥鼠康輔社活動總召南大幼兒教育學系二年級高權佐同學表示，希望透過活動讓參與同學能落實教學實作、參加學童能開心學習成長，也協助社區發展，達到落實大學社會責任的目的。小太陽服務社活動總召教育學系二年級王邦宇同學則表示，這是社團第二次辦理線上育樂營活動，儘管線上營隊在施行上會遇到不少困難與限制，但參與同學共同努力克服困難，希望在疫情嚴峻時刻，仍能為每位學童帶來不一樣的學習體驗。

南大侯志正學務長表示，雖然疫情導致無法按往年實際進入國小校園辦理實體活動，仍鼓勵社團跳脫框架，思考以其他方式替代傳統營隊模式，讓服務學習活動不中斷，並從中培養危機應變與問題解決的多元能力，期勉同學們能在活動辦理過程中獲得課外能力的精進與成長。