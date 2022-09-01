108課綱首批新生跨校共學 XPlorer探索不可不做的十件事

教育部9月1日於國立清華大學舉辦跨校共學活動，為今年上大學的新生，舉辦「開學倒數－那些學生眼中最重要的小事」，邀請素養導向的高教學習創新計畫-「XPlorer探索者計畫」受補助的11所學校代表、大學招生專業化計畫、國家教育研究院及高等教育關心素養學習的專家學者，聚焦討論如何在大學優化新課綱學生的素養學習、給予彈性與自主，及建立學習社群。該批畢業生為108新課綱培養的首批高中畢業生。如何與高級中等學校的素養導向課程銜接，成為大學教育場域不可忽視的關鍵。

國立清華大學-開學前後實踐的10件事。(照片/教育部提供)

XPlorer探索者計畫三大核心精神「連結高中新課綱」、「因應疫後新常態」與「運用數位新科技」，藉由搭建高中到大學的學習和生活適應支持系統，積極創新大學學習路徑與學習內涵、制度執行動能、設計適當的介入策略、輔導措施與配套性支持。

整場活動各校皆有不同的準備，從重視高中到大學的學習銜接，到培養自主學習、探索興趣的同時，也深化領域素養。會中分組討論包括「開學前後學習引導的重點在哪裡？」、「作業如何設計才能有效促進學生自主學習？」、「TA、同儕教練訓練、課堂內外的學習社群怎麼運作？」等3主題，邀請淡江大學、東海大學、輔仁大學、銘傳大學、國立雲林科技大學及長榮大學等校進行分享。

輔仁大學－開學前後實踐的10件事。(照片/教育部提供)

而不論是校級或院級計畫，XPlorer探索者計畫秉持著共同解題的精神，與專家學者們陪同學校分享交流，歸納出開學前後，學校不可不做的十件事，讓校院透過實踐研究精神，自我進化調整，以更豐富的學習環境迎接新生。相關資訊歡迎上線瀏覽(計畫網站：https://xplorer.tw、臉書：https://www.facebook.com/nthu.xplorer)。