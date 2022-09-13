112 學年度高中英語聽力測驗第一次考試日期訂於 111 年 10 月 22 日（六）舉

辦，本次考試報名至 9 月 14 日（三）截止，請考生特別注意，不要錯過了報名時間。

請考生特別留意報名及繳費截止時間，未依簡章規定期限內辦理報名及繳費者，即未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。提醒個別報名考生，臨櫃（含票據）繳費或匯款轉帳於 111 年 9 月 14 日（三）下午3 時 30 分止；自動櫃員機（ATM）、網路 ATM 繳費於 111 年 9 月 14 日（三）夜間 12 時止。有關說明與系統操作，請參見本會大考中心網站高中英語聽力測驗專區「考試訊息」下之「個別報名說明及系統操作畫面」。

而身心障礙及重大傷病考生應考服務申請，不論是一般項目、輔具項目或特殊項目， 皆受理至 9 月 14 日（三）截止。特別提醒，英聽之特殊項目應考服務兩次考試採一次申請與審查作業，欲申請者，無論報名第一次或第二次考試，均須於受理期限內提出申請。

報名期間自 111 年 9 月 7 日（三）至 9 月 14 日（三）止，集體報名考生於集體報名單位檔案傳輸完成後，即可至本會大考中心網站查詢確認，若有錯誤由集體報名單位上網更正；個別報名考生報名時應確認所填個人資料之正確與完整性，若有錯誤請於報名期間自行補正。報名截止日後，考試地區、申請無冷氣試場等資料不予受理更改或補正。完成報名手續之考生，無論是採集體報名或個別報名，應於 111 年 9 月 22 日（四）至 9 月 23 日（五），至本會大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」或電話語音

（02-23643677）查詢確認報名資料。

112 學年度高中英語聽力測驗調整考試時間及預備時間，另依 112 學年度考試簡章， 調整答題卷簽名欄位與相關說明、增列備用答題卷簽名提醒與調整作答說明，及修訂違規處理辦法文字與罰則，請考生應考前務必詳閱考試簡章。

另外，身心障礙及重大傷病考生申請使用一般電腦作答，本學年度改以使用 Adobe Acrobat Reader 軟體之電子答題卷（PDF Form 格式），相關作答說明已公告於本會大考中心網站之「下載專區」。

《因應疫情，請考生留意本會試務作業公告訊息》

嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間，請考生務必做好個人健康管理，避免前往人群聚集處。本次考試各項防疫措施，會配合中央流行疫情指揮中心防疫指引及教育部規範滾動調整，最遲將於考前二週公告於本會大考中心網站「最新訊息」及「高中英語聽力測驗專區」，請考生留意本會所公布之相關訊息。