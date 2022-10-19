臺南市政府教育局原住民族教育資源中心於今(10/19)日舉行南市第四屆「原知原謂」原住民族知識擂台競賽，南市國中及國小各校推派頂尖好手齊聚東區德高國小。參與競賽之學校計有國中6所共6隊、國小10所共15隊，總計96位學生報名參賽，創下歷年來參賽隊伍數及人數最多紀錄。

臺南市長黃偉哲表示，南市自108年起開辦「原知原謂」原住民族知識擂台競賽，透過刺激有趣包羅萬象的競賽活動，將原民文化創意結合日常生活，落實學校原民文化教育，增進學生多元文化學習能力，有效提升學生族群欣賞及文化認同。至今已邁入第四年，歷屆參賽人數皆有逐年成長趨勢，顯見南市原民文化教育推展工作耕耘有成，真正成為多元族群共融的友善城市。

原住民知識擂台競賽國中組第一名。(照片/臺南教育局提供)

教育局局長鄭新輝表示，今年賽事競爭特別激烈，參與「原知原謂」原住民族知識擂台競賽的選手需透過團隊合作爭取佳績，以即時線上搶答與擂台對打的競賽模式進行，既添樂趣又能習得蘊藏豐富的原民生活智慧。題目範圍包含原住民族的語言、文化、藝術與神話傳說，準備過程中，學生需將知識轉化為個人對多元文化認知和素養，增進多元文化學習內涵，相當具有挑戰性。

原住民知識擂台競賽國小組第一名。(照片/臺南教育局提供)

參賽學校官田國中林主任表示，學生在準備過程習得扎實的知識，判斷題目考驗快速判斷的反應力，增進學生拓展多元文化的相關知識，透過知識競賽有助於原住民族的語言、歷史、文化與藝術等在校園深化推廣，對臺灣這塊土地有更多溫暖與友善的理解，落實傳遞族群主流化思維。

已連續參加「原知原謂」原住民族知識擂台競賽的卑南族張同學提到，競賽內容有許多都是原住民族與大自然和諧相處的知識，除了可以學習原住民16族及西拉雅族的多元文化之外，還可以培養自己查找資料的能力，更深刻認識本土豐碩的多元文化。

以閩南語為母語的賴同學表示，學習原住民族知識過程中發現許多有趣的知識，希望未來可以持續了解原住民社會與文化，並有機會在日常生活中實踐所習得的原民知識，促進不同族群間文化交流，是很寶貴的參賽經驗。

教育局表示，本屆賽事得獎名單如下：國中組第一名延平國中(延中好麻吉)、第二名官田國中(官中原味)、第三名崇明國中(5A戰隊)及仁德國中(仁德卡那)、第四名永仁高中、永康國中；國小組第一名崇明國小(金頭腦)、第二名崇明國小(萬煙塵林)、第三名裕文國小(行行出狀原)及文化國小(Star恆星隊)、第四名永康國小(永康原力)、德高國小(羊肉滷鍋)、口埤國小(西拉雅勇士隊)及德高國小(夢幻維尼隊)、第五名協進國小(協進胖胖堂)、永華國小(永華小勇士)、德高國小(學霸貓咪隊)、復興國小(復興原氣小王子)、協進國小(協進F4男團)、永信國小(永信雲豹隊)及德高國小(冠豪隊)。