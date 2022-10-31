夢想淘心室本週一單元【手足無錯】邀請到目前同時擔任耀德生物技術與聯合利得國際投資總經理職位-王天帝，與大他一歲半，同樣身為另一家公司總經理的哥哥，小時候如何互相掩護，長大後又是如何成為彼此人生中事業與愛好的最佳顧問，並一起成為最好的自己。王天帝精學財務、管理等各項領域，在節目中透露小時候所接觸的一部港劇《創世紀》，因而間接影響到他現在的事業，到底是什麼劇情觸動了小時候的王天帝呢?

王天帝分享自己的原則，盡可能每件事情達到整齊，不論是環境或是做事方面，也因為大家都是不同的，所以每個人都有屬於自己的步調，觀察到每一次與哥哥的相處與互動中，發現了自己跟哥哥形成互補，不論是生活還是事業上，都能提出彼此無法察覺到的建議，「高處不勝寒，英雄總是孤獨的，越接近成功越不要害怕失敗」，王天帝很敬佩哥哥的眼光遠大與多年在外打拼的毅力，對此也向聽眾呼籲做任何事情都要保有一顆熱忱的心!

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