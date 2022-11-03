2022 ITF台北國際旅展11/4日即將登場，對台灣旅客相當重視的日本茨城縣，本次擴大參展規模，迎接邊境旅遊開放，將以代言人渡邊直美「開運茨城」為主題，結合在地物產與觀光向台灣旅客展現茨城縣的魅力，搶快的民眾每天都可以到茨城縣攤位(編號Ｉ1412)加入粉絲團領取自動販賣機體驗券免費領取當地物產之外，同時也邀請台灣凱旋、天擎、五福、太平洋四大旅行社共同參與，推出茨城縣觀光優惠行程。

日本茨城縣本次為台灣民眾推介的物產相當多，都是日本產量屬一屬二的物產，包括各種口味的納豆零食製品、濃郁杏仁奶、地瓜薯條、水戶乃梅等，每天的上午11點、下午2點、4點都有一場自動販賣機體驗免費領取物產的活動；此外，每天的下午3點，現場舉辦5分鐘觀光說明會，當場抽出24名幸運觀眾，可以換取指定商品水戶乃梅自動販賣體驗。

日本茨城縣國際觀光客本次為台灣民眾帶來的物產相當多，都是日本產量屬一屬二的物產，包括各種口味的納豆零食製品、濃郁杏仁奶、地瓜薯條、水戶乃梅等。 (照片/日本茨城縣國際觀光客提供)

參與日本茨城縣觀光推廣的四大業者推出的行程，包括凱旋旅行社推出以星宇航空包裝的小東北名所巡楓5天、小冬北雙溫泉5天，11月起每周三、日出發，只賣43,800元起；天擎旅行社主打台灣虎航直飛茨城訴求，祭出北關東小東北雪之溫泉美食Fun5日遊39,900元起、日本茨城夢迴小東北4日遊只要29,900元起；五福旅遊推出悠遊玩茨城～鬼怒川東京5日售價38,900元起，旅展優惠限定二人同行第二人減4,000元，另外，只要在疫情期間登記結婚的新人(2020/1/1- 2022/10/13)，參加此團體行程，會於入住飯店時贈送乙瓶紅酒(即日起至12/31，出喜帖或是結婚證明書) ；向來以高端品質訴求的太平洋旅行社推出茨城之美～新潟華鳳茨城沐百湯5日，售價78,800元起，旅展中指定團體優惠可折團費3,000元。

為了刺激民眾前往茨城一遊的動機，茨城縣特別加碼，提供５組價值日幣7,000圓以上的「茨城Box」精美禮盒，凡於展期中訂購以上四家旅行社業者推出的茨城限定相關優惠行程，就有機會抽中茨城Box禮盒。想獲取更多茨城旅遊資訊，請上「茨城縣」以及「開運茨城」二大fb粉絲團。