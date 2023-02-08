第一屆好家百百款室內設計「講」競賽主題定位為永續、循環再利用，經過三階段評選後，預計在2月15日於台北統創企業大樓 NUZONE展演空間舉辦總決賽與頒獎典禮。

本次活動主推的環境永續議題獲得許多企業的大力支持，其中semi太格地材，長期專注室內地材領域，主要引進全球以永續、健康、設計為理念的百年品牌。邵宜龍協理表示，環境永續的課題，需要有堅定信念、實際行動、以及設計思考！希望經由年輕設計新秀的創意，透過空間引人入勝，發現友善環境、解決痛點，對地球負責任的永續設計案例。如同好的食材，也需要廚師的好手藝，才能成為精湛的料理；而semi太格每一款符合可持續精神的地面材料，當然也希望透過出色的設計師發揮所長，構築更有生命力的空間，傳達正向影響。

好家百百款室內設計「講」支持企業”semi太格”。(提供/semi太格地材)

近期semi太格在環境永續方面，推動每次施工完成時必須回收剩餘邊材，構思邊材再生設計成為新生活小物：蜂巢、幸運草、房屋、蘋果各式不同主題的木地板相框，保育動物memo夾，以及碳中和地毯隔熱墊、玄關墊...等等，以終為始的思考讓萬物皆有價值。此外近期也主推「Shaw美國設計地毯」，通過搖籃到搖籃認證（Cradle to Cradle，簡稱C2C），C2C是可持續發展的最佳表現，符合ESG永續發展趨勢，產品從研發開始就選用可回收材料生產製造，是全面採取可循環性設計的表率。

太格近期主推「Shaw美國設計地毯」，通過搖籃到搖籃認證。(提供/semi太格地材)

從健康到永續，semi太格團隊從室內地材的角度，分享自身經驗，推行WELL、ESG系列講座與活動；實踐【共好‧利他】，也就是對別人好就是對自己好，對地球好就是對人類好的價值觀！相信美好，始終近在眼前。

好家百百款 室內設計講賽事，通過支持永續與公益的企業贊助協力共同推動。(提供/時際創意傳媒)

台北市室內設計裝修商業同業公會表示，好家百百款 室內設計講賽事，通過支持永續與公益的企業贊助協力共同推動，感謝他們對室內設計裝修產業的支持。包括：太格特殊建材股份有限公司、和泰興業股份有限公司、東湧實業股份有限公司、波龍藝術有限公司、冠軍建材股份有限公司、凱撒衛浴股份有限公司、長堤空間視有限公司、台灣富美家股份有限公司、京典衛浴股份有限公司（OVO京典衛浴）、台灣櫻花股份有限公司、亞樂美精品門窗、台灣松下銷售股份有限公司，一起為更健康美好的居住環境，協力推動環境永續，與設計師攜手往永續邁進。