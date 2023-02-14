台北市每日有72萬外縣市人口湧入，為解決外縣市車輛出入的交通壅塞狀況，台北市長蔣萬安14日拍板，將花3年針對29個路段易壅塞路段設置智慧號誌，今年底前優先在5大路段設置智慧號誌設置，平均可減少用路人5到8％的旅行時間。

蔣萬安今天上午主持市政會議，由交通局報告北市塞車因應方案，蔣萬安拍板，5大路段今年底前完成設置智慧號誌設置，包括港墘路(瑞光至內湖)，民權東路六段(成功至堤頂)、建國北路平面（民權至市民）、仁愛路(逸仙至復興)、民權西路(中山至延平)路段，預期將減少用路人5到8％的旅行時間。

交工處長劉瑞麟說，從2019年到去年已陸續布建103個智慧號誌，其中動態號誌可即時偵測車流調整號誌秒數，有效應用各路口綠燈時間，平均可減少9％旅行時間，如原先用路人要花30分鐘，可以減少2.7分鐘。

劉瑞麟指出，今年至2025年編列3.57億元預算，針對29個壅塞度比較高的路段，再挑出5處壅塞情形更嚴重、聯外道路的路段優先施作，趕在今年底前完成，要求減少5到8％旅行時間。

劉瑞麟表示，每天都會發生的「重現性壅塞」最終還是要靠大眾運輸方式解決，為減少跨域交通量、鼓勵大眾運輸，蔣萬安也指示YouBike調度、布點再加強，捷運站、公車站周邊人行環境應改善。

他補充，非重現性壅塞則是指不可預期的車禍、拋錨等，擋住一個車輛，交控中心也有監控平台，警察交通大隊必須做路口疏導、管制，透過即時通報降低影響，趕快處理掉車禍事件讓讓車流順暢。

劉瑞麟則去，如影響太大要發布改道建議時，過去只提醒民眾請改道，但今年針對快速道路優化CMS（內容管理系統）系統，新增具體指令，不僅提醒用路人避開壅塞路段，將明確建議用路人不壅塞的閘道口。