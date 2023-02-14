2023新北市萬金石馬拉松呼應綠色永續的概念，將成為亞洲首場綠色永續金標賽事，即日起至3月19日，特別在新北市政府1樓大廳規劃「綠色與時尚」特展，今日侯友宜市長出席開展記者會，與中華民國田徑協會葉政彥理事長、贊助商代表共同將不穿的運動衣投入回收箱，啟動萬金石賽事永續的第一步，共同號召民眾邁向環境永續的下一萬步，現場由長跑女神雷理莎及跑界未來之星葉日鴻一起秀出萬金石專屬「綠時尚」。

侯友宜表示，2023新北市萬金石馬拉松不僅是全臺唯一也是第一場金標賽事，全民的驕傲也是新北市的榮耀，更是市政的延續。「零碳翻轉 新北先行」，2023年萬金石馬拉松跟隨新北市零碳目標，用實際行動申請國際責任運動標章，將成為亞洲首場綠色認證賽事；展示牆上的跑衣、物資袋、兼做專用垃圾袋的衣保袋，到工作人員外套及賽後延伸商品，都是今年賽事的獨特之處，以重複使用、節能減碳為原則，同時兼顧美感與實用性，將永續融入日常生活。

侯友宜進一步提到，萬金石馬拉松從地方賽事到國際金標，確實得來不易，大家都是用最專業、最嚴謹的態度看待每一個細節，尤其感謝中華民國田徑協會的協助及萬里、金山、石門地區居民的支持還有所有贊助商的力挺，才能讓市府團隊踏著堅定的步伐，提供國內外跑者最高品質的賽事服務、最安全無虞的參賽環境。

新北市體育處補充，今年賽事跑衣與台灣美津濃、興采實業合作採用「S.Café®咖啡紗」技術，11,000件跑衣來自33,000杯咖啡（6,600公升）及55,000個寶特瓶（1.43噸），並搭配低碳足跡製程，總計減少2,090公斤的碳排放(相當於騎機車環島45圈)以及88,000公斤的用水量（相當於1個家庭一整年的用水量），並以無塑包裝提供。不只有跑衣，大會工作人員外套及參賽物資袋是由T8K使用成衣邊角料及2022年賽事剩餘布料製成；另外結合新北市環保兩用袋製成的選手衣保袋，還有萬金石首創將賽事現場回收的帆布再利用製作成的限量版隨身包、野餐墊等商品，持續徹底落實環境永續的賽事理念。