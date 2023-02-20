根據最新的《美麗島電子報》2024總統大選民調，相較於去年12月所做的結果，被外界看好代表國民黨出戰的新北市長侯友宜，民調竟下滑了7個百分點，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，這是因為藍營「黨內互打」、使外界好感度下降所導致的；且若形成三腳督局面，也不利侯。相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，引發鄉民熱議，不少人直言許多人更喊「要整合白」。

《美麗島電子報》今公布民調指出，若侯友宜與賴清德一對一對戰，侯將以46.9%的支持度勝過賴的40.2％。但如國民黨改由郭台銘上陣，賴清德將以46.2％贏過郭的36.2％達10個百分點。

但另若戰局呈現「三腳督」，該民調顯示賴清德將以33.7％的支持度，勝過侯的32.2％以及柯文哲的20.9％；值得注意的是，侯友宜此次支持度32.2%，相較於去年12月所作相同民調已下滑7.7個百分點，而柯文哲的支持度則上升了8.2%。

如果同樣在三腳督情況下，國民黨改由郭台銘上陣，賴清德仍領先為37.0％，贏柯文哲的24.7％，郭居末為20.4％；若國民黨換成朱立倫自己上陣，支持度為11.6％，賴清德為38.8％、柯文哲31.1％，賴仍第一且差距大。

吳子嘉強調，2024如果是3個人互比，國民黨無論由誰出馬，賴清德都是領先，如果是侯友宜出馬，侯排第二，但如果換成郭或朱，國民黨都掉到第三。

吳子嘉今（20）日則在廣播節目《POP撞新聞》分析，此結果顯示，綠營的支持度沒有變化，但藍白支持度相互變動，侯友宜的支持度轉移到了柯文哲上。而會有這種現象，是因為國民黨「網內互打」，使好感度大幅下滑。吳子嘉痛批，國民黨「吃不了三天的飽飯」，只要吃飽，就會開始內鬥，也因為這樣，讓侯的民調一下子掉了近8個百分點，「國民黨是自己把自己打垮」。

對此，許多鄉民也在相關新聞討論版留言，他們的意見包括「這還需要民調嗎？三腳督就是保送賴清德」、「美麗島民調超準」、「所以藍要整合白，如果白出來就危險了」、「那就藍白配打爛綠啊」