美麗島電子報董事長吳子嘉今天公布最新民調，針對2024總統大選，在一對一情況下，民進黨主席賴清德對上國民黨籍新北市長侯友宜，侯領先賴6.7個百分點；但若是「三角督」，由於國民黨內鬥嚴重，無論派誰出馬，賴清德都將領先，若派鴻海創辦人郭台銘或黨主席朱立倫，甚至會落居第三，支持度比民眾黨主席柯文哲還低。

吳子嘉今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚的專訪，公布美麗島電子報「2024總統大選最新民調」。

在針對2024總統大選，希望由誰擔任下一屆總統的題目中，若為一對一情況，賴清德對上侯友宜，侯以46.9％的支持度，比賴的40.2％多出6.7個百分點；如果國民黨改由郭台銘上陣，賴清德將以46.2％的支持度，贏過郭的36.2％達10個百分點。

若改為「三角督」廝殺，賴清德將以33.7％的支持度，勝過侯友宜的32.2％以及柯文哲的20.9％；如果國民黨由郭台銘上陣，支持度為20.4％，賴清德為37.0％、柯文哲24.7％；如果朱立倫自己上陣，支持度為11.6％，賴清德為38.8％、柯文哲31.1％。

吳子嘉強調，2024如果是3個人互比，國民黨無論由誰出馬，賴清德都是領先，如果是侯友宜出馬，侯排第二，但如果換成郭台銘或朱立倫，國民黨都掉到第三。

吳子嘉說，這次民調發現一些特色，首先是賴清德無論對上侯友宜或郭台銘，最近大約半年的民調都幾乎文風不動，也就是說，賴的民調支持度跟民進黨好壞完全無關，不管是在民進黨最困難還是「回魂」時，賴的民調都差不多。

而變化最大的是柯文哲，吳子嘉指出，柯與去年底相比，突然多了近8個百分點的支持度，柯在去年12月與侯友宜、賴清德「三角督」的民調中只有12.7％支持度，這次竄升到20.9％；侯友宜則是從去年12月的39.9％跌到32.2％，下滑7.7個百分點。

吳子嘉分析，這代表侯友宜的支持度轉移到柯文哲身上，也就是說，綠營的支持度沒有變化，但藍白支持度相互變動，因為國民黨「網內互打」，導致好感度大幅下滑，他痛批國民黨吃不了三天的飽飯，只要吃飽就開始內鬥，也由於內鬥，讓侯民調一下子掉了近8個百分點，吳感慨國民黨是「自己把自己打垮」。

至於郭台銘，在去年12月與賴清德、柯文哲3人互打時，還有33.4％支持度，與賴的37.0％當時是在民調誤差範圍內，但現在郭已掉到20.4％，比柯的24.7％還低。

取自《POP撞新聞》直播畫面

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