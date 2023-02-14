增進與毛孩感情，北市動保處3月7日至4月28日將在士林、松山、大安及文山等4所社區大學開設貓犬學校春季班靜態課程，所有課程免學分費，動保處也說，內湖與萬華社區大學則開設動態課程，民眾可帶狗狗一起上課，即日起開放線上報名，滿額為止。

動保處指出，民眾到了年底，常想參加各式寵物課程，卻已錯過報名時間，今年貓犬學校春季班自3月7日起至4月28日，限量開設6門課程，分為4班靜態課程、2門動態課程，動態課程可帶著毛孩一起上課。

動保處說明，靜態課程由正向思維藝術－行為訓練師許朝訓（Polo拔）講授「狗兒照顧者的六場讀書會」與「狗兒照顧者的12堂基礎行為課」，前者透過一同閱讀與毛孩共處的相關書籍與深入探討，讓飼主更了解狗狗的生命歷程，後者讓飼主從了解狗的肢體語言開始，學習建立讓狗狗有安全感的環境。

動保處也說，Dog老師全能發展學堂－行為訓練師成書雯（Judy）及許繡云（小愛）則分別開設「狗狗生活教養與訓練」與「狗狗的完美生活規畫」，讓毛孩爸媽了解狗狗的行為與肢體語言與跟狗狗的相處與照護祕訣，訓練師也會親授增進與狗狗感情的互動小遊戲。

動保處補充，動態課程部分，害羞怕生的狗狗，可以參加小愛老師開設的「狗狗社會化」課程，和主人一同學習如何適應各種情境；「完美狗狗養成班」則由Judy老師帶領大家以有趣的方式了解狗狗行為與如何訓練狗狗，增進人狗互動關係。

動保處補充，為確保團體訓練的毛孩們防疫完善與健康無虞，並維持課程品質，參與人數每班次限制最多12組，並採網路預約制，飼主們即日起即可上網報名，網址為https://forms.gle/GbX2CEuUk8KBUNzRA，社區大學將於課程開始前通知是否錄取。