學員體會Roller_Ski陸上滑雪樂趣，期盼培育年輕好手參加2026年米蘭冬季奧運會越野滑雪競賽。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府運動局與台中市滑雪協會共同主辦的「112年運動i台灣2.0計畫－Roller Ski 推廣課程」，19日於東勢區東勁直排輪場展開，獲得孩童們熱烈響應。運動局長李昱叡說，Roller Ski 又稱為「越野輪滑」，分為傳統式與自由式，目前台中市滑雪協會正在推廣的為新手入門簡易傳統式，只要是對越野輪滑有興趣者皆可參與。

李昱叡表示，Roller Ski「越野輪滑」是中華民國滑雪協會理事長暨台中發展體育基金會董事長林廷芳率先引進國內發展，也是為提升台中運動風氣，所引進的新興運動，今年結合運動i台灣2.0計畫，辦理多場課程教學。

李昱叡指出，「越野輪滑」是一項可以鍛鍊到全身及提高身體協調性的運動，需穿戴好安全裝備，在平坦路面即能開始體驗越野輪滑，進階課程還能享受衝刺的速度感，同時也能鍛鍊爬坡的心肺能力與肌群，透過課程推廣期望培養更多孩童對越野滑輪的興趣，帶動越野滑輪發展向下扎根。

李昱叡強調，越野滑輪（Roller Ski）已成為國際滑雪總會（FIS）正式競賽之一，也是越野滑雪項目的正式積分；台灣地處亞熱帶地區較少滑雪競賽場地；透過舉辦多元滑輪課程與賽事，提供熱愛越野滑輪的各級選手與國際競賽接軌，期盼培育年輕好手參加2026年米蘭冬季奧運會越野滑雪競賽。