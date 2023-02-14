台北市復康巴士目前並未駛至基隆、桃園，台北市議員王欣儀日前接獲家中有特殊兒的家長陳情，表示每次只能帶著小朋友搭乘高鐵或客運往返，十分不便。她呼籲，台北市應跟上新北市，開放復康巴士延駛至基隆、桃園，並限定到相關醫療、復健機構，便可照顧台北身障者的需求，也兼顧復康巴士的使用效益，避免濫用。

王欣儀表示，希望蔣市府比柯市府更便民，更重視弱勢、無障礙，應評估比照新北市的做法，開放台北市的復康巴士到基隆、桃園相關醫療、復健機構。

她說，先前台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑為打造首都生活圈，一同參與「基北北桃合作交流平台」會議，針對交通、社福與文化等三大議題，交換想法。按照這個合作理念，北市府在照顧弱勢族群，更應提供「更無礙」的基北北桃交通運輸服務才對。

據王欣儀了解，北市復康巴士服務範圍是依照「台北市聯營公車服務區域」，雖2019年北市府曾開會研商將復康巴士服務區域延伸至「林口、桃園及基隆市」，最後卻否決，理由是「基於復康巴士資源有限，若開放恐影響使用效益，致更多身心障礙者無法接受服務，因此維持現行服務區域。」

王欣儀指出，反觀新北市復康巴士可以到台北、基隆、桃園，因此在台北市有許多類似陳情個案的特殊兒家庭，為了孩子復健，都選擇將戶籍遷去新北市！也難怪有家長認為，對於身障者的照顧，台北遠不如新北。

王欣儀表示，有身障手冊的民眾都可以使用復康巴士，先前北市府也許考量，若開放到桃園、基隆，恐會遭到濫用，變成都拿來做為旅遊行程的交通工具，所以不同意開放。因此北市府應評估適度開放復康巴士的申請辦法，如在台北與新北市之間，仍維持提供到景點的服務，若到桃園、基隆，則限定只能到「醫療或復建機構」，以照顧北市身障者的需求，並兼顧復康巴士的使用效益、避免濫用。

台北市公共運輸處表示，2019年曾於小型復康巴士服務品質監督委員會討論過類似問題，台北復康巴士可直達鄰接的新北市，但若去基隆、桃園等地，每趟車程約2至3小時，效率不佳，因此建議透過城際運具，移動至其他縣市，再利用在地復康巴士前往醫療場所。

公運處強調，4月會再召開一次委員會，屆時會將王欣儀的意見呈上並進行討論。