台東縣長饒慶齡（左）、桃園市長張善政（右）大啖鳳梨釋迦攜手推銷。（陳夢茹攝）

台東縣鳳梨釋迦產季約從年前開始，2月邁入最大盛產期，3至5月便會逐漸減少。（陳夢茹攝）

台東縣農特產鳳梨釋迦過去多數出口至大陸，不過前陣子外銷受到阻礙，加上鳳梨釋迦產期已接近尾聲，又逢年節結束，銷售狀況不佳，為拯救農民1整年的心血結晶，桃園市長張善政、台東縣長饒慶齡今攜手行銷鳳梨釋迦，桃園各工商企業及農會熱情力挺，已訂購超過4萬公斤以上，另也給予桃園市民優惠，單盒含運只要500元、團購每盒450元。

台東縣鳳梨釋迦的種植面積有2800公頃以上，產量約1萬9000公噸，產季約從年前開始，2月邁入最大盛產期，3至5月便會逐漸減少。饒慶齡指出，民眾最常看到的釋迦品種為大目釋迦，外型長得像是釋迦摩尼的頭，而鳳梨釋迦過去多數出口至大陸或作為出國比賽之用，不過前陣子外銷受阻，又遇上年節結束拉尾盤，買氣最為辛苦，為此想起從2019年便擔任縣政顧問的張善政，希望桃園市民多加支持主打產地直送的鳳梨釋迦。

「既然擔任縣政顧問就要做好鳳梨釋迦的代言人！」張善政笑說，釋迦是非常健康的水果，內含豐富的維他命Ｃ，有益幫助消化，在桃園各工商企業及農會熱情力挺之下，桃園市鳳梨釋迦訂購量已超過4萬斤以上，為優惠桃園市民即日起更是提供「桃園市民訂購專區」，每盒10斤的台東釋迦含運只要500元，如各公司、企業發起員工團購，同一地址訂購50盒以上，每盒只要450元，希望能突破5萬公斤，甚至飆破6萬公斤。

除了推銷鳳梨釋迦以外，市府更與尊爵天際大飯店合作，由飯店3屆國宴主廚王添滿將樹豆、小米、金針花、紅藜等台東農特產入菜，設計出「台東月饗宴」料理，推出樹豆茶香燉元蹄、小米紅藜旗魚菜飯、帝王小米烏蔘等9道特色菜式，歡迎大家到尊爵天際大飯店品嚐來自台東的好味道，此外飯店也趁機推出台東月饗宴住房優惠活動，最低4000元就可享1泊2食超值享受。