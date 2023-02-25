台東（含離島）有超過500處的免費飲用水加水點供使用，台東縣環境保護局鼓勵民眾228連假來旅遊時自備環保杯，減少使用1次性飲料杯及瓶裝水，以實際行動為環境盡一份心力，使台東環境更加美好。

環保局指出，台東縣境內481處飲用水加水點資訊，可利用行政院環保署設置的「奉茶行動」手機APP取得。

此外，環保局於綠島與蘭嶼設置的48處離島飲用水共享平台﹐則可透過「綠島飲用水共享平台加水點地圖」(https://reurl.cc/8pg14X)，以及「蘭嶼飲用水共享平台加水點地圖」(https://reurl.cc/W12pLx)查詢，方便遊客玩得開心的同時，也能隨時補水。

台東縣政府表示，自備環保杯除了能讓垃圾減量，也能讓環境變的更好，每1次使用環保杯的同時，就能減少1個可能被產生的垃圾，更能減少瓶裝水及飲料杯等1次性塑膠製品的使用量及各產品製程所產生的碳排放量。

環保局呼籲，養成攜帶環保杯的習慣，多利用飲用水加水點取水，減少購買瓶裝水及手搖飲產生的垃圾，減輕荷包負擔的同時，也讓台東的好山好水永遠美麗。