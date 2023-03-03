1輛桃園失竊貨車在台東被發現，警方追查後發現竟是失主友人借車不還。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

1輛貨車去年8月在桃園失竊後，失主報警，卻在今年3月2日晚間在台東被發現，停放地點剛好停在貨車失主的小舅子家附近，小舅子報案請警方來處理，警方原本要把貨車拖吊回派出所，恰好有人送來貨車的鑰匙，一連串的巧合，警方追查，原來是車主的友人借車不還，開到台東剛好被發現。

在台東市貴陽街1處巷弄內，民眾報案表示有1輛疑似失竊的藍色貨車，警方趕到現場處理，透過失竊系統調查，是去年8月在桃園被通報失竊的車輛，而報案人剛好是失主的小舅子，員警準備要請拖吊車拖回派出所時，卻突然跑出1名男子送來車子的鑰匙。

經過台東警方追查，這輛貨車原來是去年車主借給1名友人使用，結果友人不願歸還，還將車輛開到台東，目前車主正在提告侵占。

台東分局豐里派出所長林義博表示，3月2日晚間9時接獲報案，林姓報案人稱台東市貴陽街巷內發現其姐夫遭友人侵占車輛，經員警到場了解，為車主將車輛借給林姓友人使用後，林姓友人不願歸還，故報案提告侵占，目前侵占案件已進入訴訟程序，至於車輛部分，因車主在桃園報案，且居住於桃園，警方已通知車主盡速將車輛領回。