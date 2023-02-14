曾獲第17屆金馬獎最佳男配角的70年代性格小生向雲鵬，14日驚傳病逝和信醫院，享壽72歲。向雲鵬6年前曾罹患胃癌被醫生宣判將不久於人世，在切除4分之3的胃，加上12次化療後才撿回一命，後靠著調整飲食及保持好心情，癌細胞神奇消失。不料近日急轉直下，14日上午身體不適送醫後轉進加護病房，下午3點多就因肺炎引起器官衰竭宣告不治。

向雲鵬的友人表示，他上周還見過向雲鵬，當時都好好的，原本約好周六要一起吃飯，結果他說拉肚子不舒服，直到14日早上才送醫院，發現血壓急速下降後轉進加護病房，沒想到下午接到他離世消息，他難過表示：「真的太快了！」

向雲鵬和寇世勳、張佩華是同期藝人。（圖／本報系資料照）

友人表示，就他所知，向雲鵬一直都有定期追蹤，癌症指數都還好，日前有聽到他說有一點點高、但沒有達到警戒標準，只是比正常人多一點點而已，所以採取低劑量的化療，控制癌症不要再復發，哪知下午就傳來噩耗。他的太太及兩個兒子還沈浸在哀傷情緒中，幾個親近的兄弟會配合家屬協助處理後事。

向雲鵬與資深藝人寇世勳、張佩華是同期藝人，1980年以電影《鄉野人》獲得金馬獎最佳男配角，隔年又以電影《同班同學》獲得了第18屆金馬獎最佳男主角提名。也曾在電視劇《神鵰俠侶》扮演郭靖，演出中視《楚留香新傳》等劇，後因有製作人為省製作費，把他戲份都刪除，他一氣之下退出演藝圈改行到大陸賣牛肉麵。他因在劇組養成吃便當的習慣，到大陸最愛吃便當，結果又油又鹹的飲食導致健康亮紅燈，加上每天喝至少兩瓶高梁酒，曾爆發腦中風、心臟也出問題，6年前體重一下子從90驟降到60公斤，到醫院檢查才知罹患胃部惡性腫瘤，經過切胃、化療撿回一命。曾被醫生宣判將不久於人世的他，抱著反正也活不久了，一切看開，保持好心情，開始調整飲食，只吃原型食物，前兩年到醫院追蹤檢查，竟然已經沒有癌症了，連醫生都嚇一跳。