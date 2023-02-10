佛光山開山宗長、南華大學創辦人暨董事長星雲大師於2月5日圓寂，消息一出震撼各界，對南華大學教職員生而言更是感到悲痛， 6日一早林辰璋、高俊雄及李坤崇等三位副校長即率教職員前往嘉義市圓福寺，下午更驅車前往高雄佛光山弔唁。當天遠在越南進行海外招生行程的校長林聰明也錄製感念影片，並於2月8日發出三千多字的文章緬懷大師，預計於11日返國即回佛光山弔唁。該校也著手規劃一系列緬懷大師的紀念活動，以表對大師的敬悼，感謝大師辦教育的貢獻與付出，同時向大師致敬。

南華大學校長林聰明表示，大師一生弘揚人間佛教貢獻無可限量，其辦教育的精神和信念更是令人欽佩，非常感念大師發起「百萬人興學」，才有今日的南華大學，迄今集結超過百萬人的力量護持辦學，每年更持續舉行「百萬人興學行腳托缽」，邀請民眾發善心、結善緣辦大學。為籌措擴校經費，特別於2015年舉行「佛光山甲子慶‧南華大學老歌義唱會」，也舉辦多場「感恩茶話會」，並於新春期間舉行「新春市集」等活動。

在大師的支持下，近十年來，校內陸續增設九品蓮華大道、緣起樓、中道樓、正行中心、興學紀念館、妙音樓以及e學苑等多項軟硬體設施，提供教師良好的教學環境，讓學生擁有優質的學習環境，也讓更多經濟不利的學生得以安心就學。每年9月開學前全校教職員皆會回佛光山舉辦「南華大學共識營」向大師請法。

星雲大師以往活動照。(照片/南華大學提供)

林聰明非常感謝大師的指導與支持，更提到近年學校能突破少子化的衝擊，新生註冊率達9成以上，並連續七年獲「學位論文資源貢獻獎」，在生命教育及環境永續方面也是國內的典範特色大學。在國際上，連續三年獲英國泰晤士報世界大學影響力世界排名400多名、2022年獲世界佛教大學排名第8名，連續三年全國第一、連續七年獲選世界百大綠色大學等多項榮耀，他補充，南華大學的成就及辦學成果，星雲大師的恩澤加被功不可沒。

為表示對大師的敬悼，學校官網首頁第一時間即調成灰階，除了教職員生、棒球隊、足球隊、校友總會以及產業諮詢顧問陸續回山弔唁。為緬懷感念大師，將製作《星雲大師與南華》及《星雲大師體育弘法在南華》之紀念影片，而圖書館也特別規劃「星雲大師主題書展」，藝文中心與生命教育中心也將共同舉辦「緬懷大師墨寶特展」。此外，更廣邀教職員生發心書寫緬懷大師的文稿，並將彙整編輯出刊。透過一系列的紀念活動，除了讓師生感恩大師之外，也向大師致敬與學習。

2月13日上午九時佛光山舉行「星雲大師圓寂讚頌典禮」，南華大學校長林聰明將再率教職員生出席典禮，祈願大師早日乘願再來，廣利眾生。