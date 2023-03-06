「2022年海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎大賽」去年12月啟動徵件報名後，為了幫台灣參賽者爭取多一點時間讓作品更加完善，原訂報名日期只到3月5日止，因應各校指導老師建議將延至3月20日，請同學們把握機會。參賽選手取得入圍決賽資格後，就有機會前往武漢與大陸各地設計師於決賽一爭高下，爭取最高榮譽。本屆賽事除了超過30萬元的總獎金，獲勝者還有優先推薦至服裝產業大廠實習等機會。

第二屆長江杯金裳獎以「預‧見」作為主題，凡兩岸大專院校或高中職學生皆可參賽。鼓勵青年學子在超越現在、預見未來的同時，更要傳達一種台灣特有青年設計力量的超前意識，與滿足未來的審美及永續需求；另外也期望著兩岸青年能再次遇見，並鼓勵同學勇於把握前進國際舞台展示的機會。透過作品創意展現。徵集方式分為兩階段，初賽以服飾設計稿作為評分依據，確定入圍決賽後才須繳交服飾實物作品參與動態的展示評比。

長江杯金裳獎自去年12月啟動徵件，為了讓更多學生了解賽事內容，台灣賽區金裳獎執行委員會特別舉行多場校園說明會。先後前往萬能科技大學、亞洲大學、樹德科技大學等流行時尚相關系所，詳細介紹長江杯金裳獎品牌故事、歷屆活動花絮與今年的競賽規則等。執委會成員與參與說明會的老師們都鼓勵學生積極參賽，希望為台灣拿下好成績證明自己。

「第二屆金裳獎」服裝設計賽報名延至2023年3月20日。廣邀在學青年積極參與踴躍投稿，欲了解更多資訊，敬請關注賽事官方FB「江城拾光」。