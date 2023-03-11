建國科大院長林清境（右），仔細端詳竹山高中畢業專題展作品。（廖志晃攝）

建國科大院長林清境（中），出席竹山高中畢業專題展。（竹山高中提供／廖志晃南投傳真）

林昀德推出《下課鐘森》立體造型，人類與自然生態不再衝突。（廖志晃攝）

陳宥蓉與同學林鈺汝，利用陶土製作活器物。（廖志晃攝）

國立竹山高中設計群（廣告設計科、多媒體設計科），在南投縣藝術家資料館舉行《設身取藝》畢業專題展，呈現在校學習的成果；校長陳漢銘勉勵學生投入設計藝術領域，汲取專家的經驗，累積個人實力，找出自己的發展方向及風格。

竹山高中《設身取藝》畢業專題展11日開幕，包括南投縣文化局長林榮森、縣議員蔡孟娥、建國科技大學藝術設計學院院長林清境、嶺東科技大學處長吳健中、環球科技大學主任孫傳仁，及竹山高中家長會長陳榮洲都出席。

林清境並以校友身分，期勉學弟學妹將來進入大學後，努力學習、精進技藝，未來在設計、廣告領域開拓一片天。

《設身取藝》畢業專題展，共展出40幾組（件）作品，除了結合地方特色所設計的包裝、貼圖、摺頁、海報、公仔、帆布袋、服飾、茶杯、茶壺等外，學生們還結合環保、節能、寵物、宗教等契合現代生活及社會現象的主題，展期至4月4日，歡迎參觀並給予學生建議及勉勵。

參與展出畢業生中，已有傳承家學的第二代， 其中，琉璃藝術家林芳仕與畫家陳璐昂的兒子林昀德，推出《下課鐘森》立體造型，結合鐵線與玻璃，製作梅花鹿、台灣藍鵲、台灣黑熊、穿山甲與櫻花鉤吻鮭，希望人類與自然生態不再衝突。

若水窯負責人陳正忠的女兒陳宥蓉與同學林鈺汝，則是以《樂陶陶》為題，利用陶土製作活器物，不僅裝飾環境還可陶冶性情。另外，余慧君、李旻蓁及陳宛怡的《視外桃源》為盲人設計點字繪本故事書等器物，也呈現她們的慧心巧思。