為讓學生浸淫在藝術的世界，新竹縣政府啟動行動藝術館計畫，與新竹縣書畫藝術學會合作，邀請28名藝術家共53幅作品，從新埔鎮照門國小出發，將陸續到寶山鄉新城國小、芎林鄉五龍國小、關西鎮東光國小、湖口鄉和興國小、新豐鄉瑞興國小及竹北市東海國小等7所學校展出。縣長楊文科17日當天還打扮成列車長模樣，宣告藝術列車啟航。

今年的行動藝術館以火車的概念發想，巡迴7校展出不只靜態的藝術作品，在各校也將安排，藝術家為師生導覽作品和辦理藝術欣賞講座，帶領師生進入藝術世界，另外也辦理行動藝術館的徵文比賽，鼓勵學生找出最喜歡的作品並寫下心得感想。

文化局長李安妤說，今年文化局與新竹縣書畫藝術學會合作，由學會擔任行動藝術館巡迴展的策展單位，展出的作品經甄選及審查機制，涵蓋油畫、水彩、水墨、書法、版畫5大類，共襄盛舉的藝術家如郭豐光、溫進燻、蘇燕能、賴煥琳、胡國龍等28人、共53幅作品，希望讓各校師生職員及社區居民都能就近欣賞名家風采，讓美學教育向下扎根，並傳達藝術家追求真善美的人生哲學。

楊文科表示，只要會發現、能欣賞，生活中的美無處不在，期望透過行動藝術館巡迴展優質的美感教育活動，讓學生認識美、經驗美、創造美，啟發學生對藝術的興趣，提高藝術鑑賞能力、增加美感經驗。

2023新竹縣行動藝術館巡迴展7校接力聯展，歡迎蒞臨參觀，活動訊息請上新竹縣政府文化局網站查詢，或電洽03-5510201＃807蔡小姐。