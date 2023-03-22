藉由「小狀元大富翁」闖關活動，認識古代儒生的必備技能。（宜蘭傳統藝術園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

至宜蘭傳藝園區千萬不能錯過駐園大戲「怪盜．神判．綠珍珠」。（宜蘭傳統藝術園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

園區有上百種手作體驗，各式特色商品也很適合當作伴手禮。（宜蘭傳統藝術園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

兒童節即將到來，國立傳統藝術中心宜蘭園區於4月1日至5日12歲以下兒童可享免費入園，另「小狀元大富翁」活動再度熱鬧登場，體驗「禮、樂、射、御、書、數」君子六藝、挑戰真人實境闖關遊戲；加上駐園大戲、主題劇場等精彩演出，及「毛毛的藝想世界」可愛市集，讓遊客在春暖花開的4月藝同郊遊。

傳藝宜蘭園區於兒童節推出限定優惠，12歲（含）以下兒童可免費入園，需攜帶身分證明文件，如健保卡或戶口名簿等憑證入園。另「小狀元大富翁」闖關遊戲於4月2日至4日、8日、9日下午1時到5時，在園區內廟埕廣場進行，當日單筆消費滿288元及煙波宜蘭傳藝住宿遊客憑房卡，每張可兌換一張闖關卡。

全聯善美的文化藝術基金會表示，讓大小朋友邊玩邊學習、邊走邊體驗，關卡融入六藝概念，分別為禮節、音樂、射箭、駕馭、書法及算術；如完成六關後除了可兌換小禮物，還能至園區粉專留言分享活動照片，就有機會抽中「煙波花時間－宜蘭傳藝」豪華家庭房住宿券。

園區在兒童節期間還有「毛毛的藝想世界」限定市集，上午9時至下午6時於臨水街設攤，有小孩、毛小孩、親子同樂及寵物友善相關品牌，帶著大家重回童年歲月與赤子之心；此外，4月份傳藝駐園大戲、主題劇場及漢陽北管劇團、廖瓊枝歌仔戲團輪番上演精彩劇目，連假不妨到傳藝看展演、享受手作體驗、感受傳統文化魅力。