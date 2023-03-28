搶攻兒童節商機，台北寒舍艾美酒店攜手親子界超夯的「GAGA monster史萊姆怪獸星球」合作，推出一系列的住房及餐飲活動。4月1日至4月30日凡入住「北歐探險小旅人」住房專案，主管套房內享有童趣帳篷佈置，並贈送加床服務及翌日早餐，再限量贈「GAGA課程免費體驗券」，每房每晚15,999元+15.5％。另外，4月1日至4月4日探索廚房自助餐廳加碼推出繽紛甜甜圈、太妃糖香蕉麵包布丁及香緹奶油杯子蛋糕等精緻甜品，並祭出孩童免費的限定優惠，消費滿額再送「GAGA實驗豪禮組」，同時寒舍食譜中餐廳用餐滿額則贈「GAGA課程八五折優惠券」乙張。

來趟精彩的旅程，就是給孩子最棒的兒童節禮物。帶家中小寶貝入住台北寒舍艾美酒店「北歐探險小旅人」住房專案，享受18坪寬敞的主管套房，房內布置孩子熱愛的童趣小帳篷增添遊戲空間，若有需求還可免費贈送加床一張，讓小朋友也享有獨立的舒適睡床。入住期間，大小朋友亦可以體驗艾美會館中的室內溫水游泳池，全家感受獨一無二的艾美假期。4月兒童月，限量加碼贈史萊姆怪獸星球的「課程免費體驗券」乙張，史萊姆手作塑形度極高，歡樂變化出獨一無二的小怪獸，激發孩子無限創造力。

4月1日至4月4日兒童節連假期間，探索廚房自助餐廳午餐、下午茶與晚餐餐期，凡一位成人攜帶一位兒童用餐，即可享兒童免費之優惠，每位成人1,290元+10％起，而且消費滿12,000元再贈好玩又安全的「GAGA史萊姆實驗豪禮組」，數量有限，送完為止。餐檯更加碼提供多樣期間限定的美味，包含「蜂蜜蒜味薯條」、「香蕉棉花糖巧克力蘭戈斯餅」、「香緹奶油杯子蛋糕」、「繽紛甜甜圈」、「太妃糖香蕉麵包布丁」、「日式銅鑼燒」與「動物造型馬林糖」等精緻甜點。同時，寒舍食譜中餐廳凡用餐發票金額單筆達6,000元，則贈「史萊姆怪獸課程85折優惠券」乙張，可使用於品牌旗下的誠品信義店、SOGO天母店與台中廣三SOGO店。超值優惠、美味佳餚、童趣禮贈一次擁有，大人小孩一同歡慶愉快兒童節。