全家超商近年持續大力推動ESG，希望打造「公平共好的產銷生態圈」，更推出「全家永續創新大賞」提案競賽，今起開放報名，至5月31日前，年滿18歲就能組隊參與，提出零售通路的永續解方，未來不但有機會讓提案內容落地於全家4100店執行，成為家喻戶曉的綠色生活提案，更可獲得最高30萬元獎金。

為創造更多生活場景的永續可能性，全家首度舉辦「永續創新大賞」提案競賽，即日起至5月31日為初選報名，繳交書面申請資料；6月16日將公布至多15組的隊伍進入複選，於7月中旬以口頭提報方式進行評比；複賽預計選出5組隊伍參加決選，每隊提供5萬元測試金，可實際於1-3間全家店舖進行提案測試；最終選出前三名隊伍，最高可得30萬元獎金，並將有機會讓專案擴大複製於4100間全家店舖。

全家策略規劃部部長李釧如指出，全家希望透過「永續創新大賞」發揮通路平台價值，將店舖化身實驗場域，期許能作為各界的永續加速器，讓優秀的學生團體、民間組織、新創團隊，都有機會實踐永續夢想，弭平永續科技應用與零售業的資訊不對稱，成為社會永續與民眾的最佳夥伴。

徵件即日起自112年5月31日下午5時止，廣邀年滿18歲以上青年組隊報名，評審作業將邀請永續領域專家、「全家」高階主管，根據需求切合度、零售應用度、提案創意性等標準進行評選，7月底前公布決選結果，9、10月入選團隊可在全家部分店鋪進行實測。