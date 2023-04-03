一年一度的「台灣精品選拔」，將頒發象徵產業界奧斯卡榮耀的國家級獎項，透過獲選台灣產品的創新科技、永續與卓越，提升台灣企業與產業在世界的形象。

為本屆選拔設計主視覺的IF OFFICE創意總監暨創辦人馮宇，於會中分享本次主視覺設計理念時表示，本次運用台灣精品LOGO的意象進行延伸，遠看像是匯聚產業能量的血管，每道筆畫融合多種顏色，象徵台灣精品融合多樣化的產業，掌握且創造最新的趨勢與脈動，帶領企業在國際上發光發熱。此外，也透過線條的交織感，象徵政府與產業間相互扶持，並首度透過3D繪製，來增添立體感與科技感。

外貿協會副秘書長李惠玲表示，台灣精品選拔每年都邀請國內外140位學者專家，依據研發、設計、品質、行銷等四大面向，嚴選出最能展現台灣創新價值的產品。獲獎企業可藉由台灣精品品牌的加持，挺進國際市場，外貿協會在經濟部國際貿易局的指導下，今年也針對台灣、美國、德國、日本、新南向、中東與中南美洲等市場，規畫多彩多姿的活動，台灣精品計畫是企業不可錯過的最佳國際行銷助力。

外貿協會在說明會現場設置主視覺展示區以及「台灣精品獎知多少」的知識體驗區，也陳列出金、銀質獎的獎盃，透過精心的布置，讓企業了解台灣精品獎的意涵，感受新的氛圍，希望帶動企業追求卓越的熱情，盡全力爭取這項台灣產業創新榮耀。台灣精品選拔將即日起至6月30日中午12時開放線上報名，獲獎產品除了可使用「台灣精品標誌」外，還可參與台灣精品豐富多元的國內外廣宣活動。