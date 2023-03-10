夢想淘心室3月10日【創時空】邀請到凱撒衛浴的劉名家營運長與TAID台北室內設計公會陳鵬旭理事來到夢想淘心室創時空節目中，同時擁有財務與藝術背景的劉營運長在節目中比喻自己像是越南河粉，可以搭配不同的配料或是醬料，烹飪出各式不同的料理，就像平常需要依照不同客戶的需求，提供客製化的商品給客戶一樣。

凱撒之於其它企業有什麼優勢？在聊到為甚麼願意推薦使用凱撒衛浴商品時，從小相當藝術家的陳鵬旭理事特別提到，他很敬佩凱撒衛浴的商品除了時尚、簡約、造型俐落之外，公司本身對於提升社會生活的居住品質有很大的貢獻，不僅僅提供客戶喜歡的商品，同時也身體力行達到所謂的善盡社會責任。陳理事在目中分享自己家裡用的就是凱撒的免治馬桶，目前已經使用七年都沒有故障。劉營運長立刻微笑回應，還可以用更久，而且有非常完善的售後服務。

凱撒衛浴的核心價值為”綠色、智慧、享受生活”，劉營運長提到早期消費者對於衛浴設備屬於只要有基本功即可，但是近年來在意的層面越來越多元，所以凱撒衛浴也積極快速調整機能與外觀，期望符合消費者的需求，凱撒衛浴本身不賣歷史與情懷，因此在價格上相對比較經濟實惠，但品質依舊一級棒，想了解更多內容就不要錯過今日的節目

節目收聽連結:https://player.soundon.fm/p/56d5ae15-cc38-4b6e-8119-f033ea46b910/episodes/891d03f4-6d19-41fa-a5ea-aa7b89ced4d0