來自英國的好萊塢女星綺拉奈特莉(Keira Knightley)，2013年與搖滾樂團Klaxons主唱詹姆斯萊頓﹙James Righton﹚結婚後陸續生下2個寶貝女兒，家庭生活十分幸福。近日被拍到她與老公、孩子一同外出，私底下的真實樣貌嚇壞不少人。
綺拉奈特莉過去曾演出《傲慢與偏見》、《神鬼奇航》等系列電影，自然又精湛的演技，讓她拿下多項奧斯卡大獎深受粉絲們喜愛。擁有深邃眼神與骨感身型的她，還曾多度登上成人雜誌所舉辦的「全球最性感電影名星」排行榜前幾名，人氣不容小覷。
2015年生下女兒後，綺拉奈特莉曾在受訪時自嘲「當媽之後不再拍裸戲，因為乳頭都下垂了」，但四肢依舊看起來十分纖細，直到近日被拍到一家4口出現在街頭，才看出她「產後的真實身材」。只見她一身輕便穿著T桖與寬鬆的牛仔褲，臉上沒有任何妝容，看起來就和一般媽媽一樣與老公及孩子們聊天，網友看到照片後紛紛留言「這是誰？」、「這才是真實媽媽的樣貌」、「真的有媽味了」。
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