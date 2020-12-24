台灣名模趕上「名模風」轉型成為藝人，成功的例子不少，蔡淑臻即是其一，當年她挾著高佻身材和姣好面貌的亮麗外型勇闖演藝圈，開拓另一個事業高峰，不僅四度入圍金鐘獎，還在今年拿下最佳女配角，打破「外模只是花瓶」的刻板印象，可說是名模轉型藝人的成功典範。
提起今年的金鐘獎，蔡淑臻不僅如願拿下金鐘獎，且是金鐘獎頒獎典禮上的美麗焦點，尤其當天她以專業名模的氣勢走紅毯，贏得一致讚賞，還有網友提議蔡淑臻應該教一教其他女星如何走紅毯，讓她不禁紅了臉，不好意思地說：「我走伸展台走了十幾年了，穿高跟鞋走路可是我吃飯的本事，不能相比啦！」
近來忙拍新戲的蔡淑臻透露她將挑戰高難度的職人劇，而且是齣輕喜劇，竟外開啟她搞笑的演戲天分，「比起走伸展台，我更喜歡演戲，我願意為好戲犧牲，就算是扮醜、搞笑也OK！」蔡淑臻笑說，回憶起昔日穿上美麗華服走伸展台的美好時光，雖然會懷念，但她更珍惜能以入圍者的身分走影展頒獎紅毯的光榮時刻，兩者感覺是完全不一樣的。
本報邀請蔡淑臻進棚拍攝GUCCI時尚專題，穿上GUCCI華服的一刻，讓她回憶起昔日受邀走GUCCI大秀的美好時光，當年GUCCI在台舉辦 亞太區大秀，所有走伸展台的模特兒都需經GUCCI總部甄選，因此走秀的多是外國模特兒，只有三位來自台灣，她是其中之一，覺得非常榮幸。
「那場秀我印象特別深刻，因為我的腳很大，根本穿不下GUCCI的秀鞋，但臨時又找不合腳的鞋，只好硬著頭皮上台，偏偏那場秀很壯觀，伸展台非常長，我還是帶著笑容走完全場！」蔡淑臻笑說，結果一下台，發現自己的雙腳都破皮流血了，「不過為了GUCCI，這點犧牲很值得！」，十分敬業。
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