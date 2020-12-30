蔡英文感性談話 對人民連說四次「還好有你們」

蔡英文總統今天以民進黨主席身份，中常會前發表年終談話，蔡英文對全體國人說了四次感謝國人，「還好有你們」；也提到防疫呼籲，「就像一場棒球比賽，即使前面八局都領先，到了第九局，我們還是一樣不能鬆懈」。

蔡英文說，今天是2020年最後一次的民進黨中常會，這也代表，今年就快要到尾聲了。「今年，我們執政展開新的任期，也是相當辛苦的一年」。她要謝謝各位常委、黨公職，尤其是蘇貞昌院長所帶領的行政團隊和立院黨團，柯（柯建銘）總召尤其辛苦，以及所有的黨職幹部，這一年來的努力。

她說，執政不容易，但憑藉大家群策群力，即將度過充滿挑戰的2020。當然，她也想藉這個機會，跟國人同胞講幾句話：

她指出，過去一年當中，突如其來的全球疫情，打亂了每天的步調，改變每個人的日常生活，也衝擊全世界每個國家的社會秩序。

她說，受到疫情影響，讓人和人之間，在面對面的時候，看到的，往往不是一張完整的臉，但也很可能是比較好看的一張臉。「戴著口罩，保持社交距離，已經成為我們的日常」。

她指出，有些人說，因為「民主防疫」的成功，讓台灣成為全世界最安全的地方之一。

她說，有熱心奉獻的「國家隊」，有自動自發、願意落實防疫的國民，最重要的是，我們彼此團結、合作，讓國際社會看到了，台灣這座「堅韌之島」的特質跟能耐。

她說，但是她要告訴各位，這場疫情的抗戰，還在持續中，防疫還沒有到盡頭。「就像一場棒球比賽，即使前面八局都領先，到了第九局，我們還是一樣不能鬆懈」。

她表示，「我要拜託大家，一定要持續團結、持續合作、保持信心，我們一定會打贏這場防疫的漫長戰役」。

她說，她也要告訴大家，這一年來，台灣不僅守住了疫情，經濟也逆勢成長。外資、內資、台商不斷加碼投資台灣，綠能產業的發展，更吸引了Google、微軟落腳台灣，讓新產業帶動新的就業機會。

她說，在對外關係上，也有不錯的成績。台美關係持續深化，國防戰力也不斷提升。

她指出，這些成果，都是全體台灣人民共同努力的成果。「我要感謝全體國人，還好有你們的團結合作，還好有你們的同心協力，還好有你們的彼此幫忙，還好有你們溫柔、勇敢、堅定和台灣站在一起。謝謝你們，有你們真好」！

她表示，當然，明年還有很多挑戰，「身為執政者，我們不會鬆懈，也會繼續為台灣努力」。謝謝大家，也提前祝大家新年快樂！

(中時 )