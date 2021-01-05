發現男棄嬰，救了棄嬰一命的楊老先生，已經病逝。員警將來自美國當年棄嬰寫的感謝信轉交給老先生遺孀，完成這次尋人任務。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

15年前一個月黑風高的夜晚，剛出生的一名小男嬰被丟棄在花蓮瑞穗鄉一處小公寓一角，楊老先生經過聽見嬰兒嗚嗚的哭喊聲，著急向警方報案救援。時光飛逝，15年過去了，男嬰已被出養到美國家庭，寫信給當地派出所，盼能轉達「謝謝謝你救了我，好想當面跟您說聲，謝謝」。楊老先生已經逝世多年了，員警遂將感謝信轉給遺孀，雖然遺憾，但卻是一個珍貴美麗的回憶！

時間回到民國94年9月，楊老先生在瑞穗鄉富民村住家附近散步，隱約聽見嬰兒的哭啼聲，遂循著聲音來源找尋，驚見一名遭嬰兒被棄置在角落，隨即撥打電話向富源派出所報案。時任富源所警員林茂隆依規定受理並聯繫社會福利機構緊急安置該名嬰兒。6年後，由社福機構將其男孩出養至美國，該名嬰兒已在異鄉茁壯，蛻變為開朗的15歲少年，因為感念當初發現他的楊老先生，特地寫了一封信以感謝救命之恩。

「親愛的楊先生，在我出養的資料中，你在公寓外頭找到我，我想跟你說聲謝謝，是你救了我一命」，「我剛滿15歲，我愛打籃球以及重訓，我是一個勤奮學習的高中生，在台灣跟寄養媽媽住了5年，後來出養到美國，我有其他來自台灣的手足，我愛他們，我愛上帝⋯⋯」。

「我很願意哪一天可以去花蓮拜訪你，如果我家庭跟我到花蓮旅遊，你會跟我見一面」。文末，「我非常感激你、你在我生命中扮演的角色」。

這是一封「穿越時空15年的感謝信」，富源派出所副所長劉裕君說，與所長張宏振以及員警先是利用警政勤區系統查詢，但根據早年地址查訪，均一無所獲，後聯繫上當年受理本案的退休員警林茂隆，確認當年確有其事，只是歷經10多年，早已沒有當年報案人楊先生的聯絡資料。

劉裕君說，於是向里民打探消息，並經地毯式查訪，日前終於找到楊先生的住處，但令人遺憾的是，楊老先生已於數年前過世，遂將感恩信轉交其遺孀柏老太太，柏老太太又驚又喜接下信，細讀內容及生活照，看到當年被遺棄的嬰兒，如今已是身強體壯的高中生，深深感到欣慰，也向富源所連聲道謝，「感激警察辛勞奔波，能讓她代替老伴，接收到這一封穿越時空15年的感恩信，這將成為她珍貴且美麗的回憶」。

(中時 )