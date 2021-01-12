DERM iNSTITUTE青春能量儀，5900元（得英特提供）

頂級保養得英特眼周保養向來是品牌熱銷常勝軍，加上女星蓋兒加朵、女神卡卡都是愛用者，也讓品牌研究室針對眼周保養精益求精，再推出青春煉金超亮眼精華15ml，8800元，訴求擁有嚴謹的成分添加，配方再升級，讓忙於使用3C產品的現代人，得以在一日的疲憊後，有好的產品可以呵護眼周肌膚。