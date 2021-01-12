頂級保養得英特專攻眼周保養 喜獲國際巨星青睞 18:422021/01/12 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 DERM iNSTITUTE青春煉金超亮眼精華15ml，8800元（得英特提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 DERM iNSTITUTE青春能量儀，5900元（得英特提供） 頂級保養得英特眼周保養向來是品牌熱銷常勝軍，加上女星蓋兒加朵、女神卡卡都是愛用者，也讓品牌研究室針對眼周保養精益求精，再推出青春煉金超亮眼精華15ml，8800元，訴求擁有嚴謹的成分添加，配方再升級，讓忙於使用3C產品的現代人，得以在一日的疲憊後，有好的產品可以呵護眼周肌膚。 台北美福攜手實踐大學 飯店變身三天兩夜冬令營 周曉涵透視上衣驚見Bra痕 趴地洩出D級事業線 #眼周保養 #頂級保養 #得英特 #產品 #品牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子商務》強調架上肉品標示正確 網家偕亞緻推出星級主廚牛肉麵 17:052021/01/12 財經 農曆春節將屆…不願斷鏈惡夢重現 防疫升級 大陸台商啟動留人機制 04:102021/01/12 財經要聞 蔚來 ET7 霸氣宣示「Model Y 就值那個錢」：特斯拉想做電動車界的福特，我們是賓士頂級車！ 11:032021/01/12 汽車情報-汽車新聞 嘉市KTV時尚會館失火 汽車保養廠受波及 14:362021/01/12 社會 《國際社會》英防疫與時間賽跑 零售商籲警方介入戴口罩執法 12:162021/01/12 財經 首度跨界聯名 亞緻前進PChome開賣好料 17:562021/01/12 生活 FUNDAY國際英語學校 19日開幕 04:102021/01/12 企業經營 投資級企業債 躍升吸金王 04:102021/01/12 投資理財 旺書房》皇上翻牌 決定誰打卡上班 16:482021/01/12 兩岸史話 流浪狗開外掛迎戰1倍大猛獅 結局超意外 12:332021/01/12 搜奇 《國際產業》客機售後回租 英維珍航空本周將完成交易 10:512021/01/12 財經 時尚熱門新聞 泫雅宣布性感回歸 只穿內衣褲辣秀超惹火曲線 - 名人 - 時尚 《女超人》蓋兒加朵短裙站姿超隨性 鏡子反射意外洩火辣腿根 - 名人 - 時尚 楊冪深V裙解放內在美 裙擺斜一邊炸出美腿 - 名人 - 時尚 透明系女神側拍流出 鏤空衣配高衩短褲曲線全露超火辣 - 名人 - 時尚 52歲最辣牙醫穿運動風內衣 大秀超狂神腿豐滿身材 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。