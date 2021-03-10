理膚寶水B5彈潤修復精華 加大版重磅登場 18:122021/03/10 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 理膚寶水高效分子抗老系列旗下「理膚寶水B5彈潤修復精華」備受市場青睞，今再推出50ml加量版2180元。（理膚寶水提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 理膚寶水肌膚藍圖基 空景照 。（理膚寶水提供） 專業醫美保養理膚寶水高效分子抗老系列旗下「理膚寶水B5彈潤修復精華」備受市場青睞，今再推出50ml加量版2180元（見圖，理膚寶水提供），一般肌膚與敏感肌都適用，可以在每日早晚清潔與使用化妝水後適量塗抹於臉部及頸部，除了經典加大，新品部分則發表了理膚寶水B5彈潤修復眼霜15ml，950元。 龍寶建設攜手張正傑 親子音樂會3／7台中歌劇院登場 梅根上榜！談戀愛最強勢3星座女 超難駕馭卻魅力 #理膚寶水 #B5 #彈潤 #修復 #精華 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱氣球夢想節 4月麗寶登場 04:102021/03/07 產業．科技 《盤後解析》台積電熄火 台股萬六拿不下 14:502021/03/08 財經 香奈兒晃耀珍珠光 04:102021/03/06 時尚消費 蔣萬安當二寶爸 命理專家：選北市長運勢強 18:422021/03/05 政治 作息失調 肌膚崩壞抗議 PLT增生療法搶救膚況 17:542021/03/10 健康 鋒面接近降雨顯著 水利署加碼啟動人工增雨 13:182021/03/06 財經 姊妹們買起來！免出門電商平台婦女節優惠一次掌握 16:072021/03/05 科技 楊梅秀才窩溪護岸突崩塌 一旁車輛、電桿險摔落 18:452021/03/09 寶島 再買要剁手！家中5物品數量太多恐招來厄運 06:302021/03/09 運勢 底妝控必收的3款新品 一抹打造細緻高級臉 21:192021/03/05 美妝 歐美熱銷超強新品抵台 一次解決乾燥、粗糙、黯淡無光 19:212021/03/10 生活 時尚熱門新聞 「零死角高中正妹」比基尼胸口鏤空 遮不住飽滿雙球太惹火 - 名人 - 時尚 賽琳娜封麥前最後一脫 只穿內衣狂洩火辣好身材 - 名人 - 時尚 173cm拉麵千金平口比基尼超辣 邪惡視角洩惹火好身材 - 名人 - 時尚 D級女星馬甲衣胸前透視 拉鍊開一半洩豐滿雙球 - 名人 - 時尚 《王冠》黛妃利爪洋裝胸前鏤空 上下皆露太火辣 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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