理膚寶水肌膚藍圖基 空景照 。（理膚寶水提供）

專業醫美保養理膚寶水高效分子抗老系列旗下「理膚寶水B5彈潤修復精華」備受市場青睞，今再推出50ml加量版2180元（見圖，理膚寶水提供），一般肌膚與敏感肌都適用，可以在每日早晚清潔與使用化妝水後適量塗抹於臉部及頸部，除了經典加大，新品部分則發表了理膚寶水B5彈潤修復眼霜15ml，950元。