Hair Rituel by Sisley產品系列圖。（Hair Rituel by Sisley 提供）

歐舒丹草本健康平衡組，2650元。（歐舒丹提供）

男神胡宇威為法國頂級髮肌Hair Rituel by Sisley擔綱證言，他已持續使用Hair Rituel超過2年，他表示，即使每天需要做不同的造型，都還是因為有Hair Rituel針對髮肌核心頂級的養護，讓頭髮有源源不絕的活力，甚至覺得髮質強健，讓他整個人的視覺年齡也變得更年輕了，他也談到近期剛結束熱播的《王牌辯護人》和《全明星運動會》，接著將投入新戲的拍攝，在《親愛的亞當》中和曾沛慈睽違12年再次合作，讓人期待他在劇中的表現。

胡宇威分享，視覺年齡看起來年輕的要領是「頭皮」，臉蛋肌膚和頭皮肌膚其實就是同一張肌膚，有了緊緻年輕的頭皮，才能使臉部肌膚守住輪廓線，因此髮肌的照顧絕對是凍齡關鍵，愛運動的他也特別推薦在夏天使用「賦活重生深層潔淨髮精露」，在洗髮前多1步驟，能夠將髮肌的髒汙和多餘的油脂帶走，延長髮肌全天的清爽潔淨感。

歐舒丹草本平衡系列，有助於平衡頭皮PH值，淨化且強化頭皮屏障，質地溫和純淨可天天使用，也是夏日品牌迷必買單品。