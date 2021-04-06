台灣珠寶品牌JHENG JEWELLERY向戲劇藝術致敬，與魏海敏的年度大戲《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》攜手合作，除了贊助戲劇演出外，將在本月9日（周五）至11日（周日）演出期間在國家戲劇院大廳舉辦《千年此刻》珠寶展，展出以戲中六個女性角色為靈感創作的珠寶作品，珠寶跨界戲劇，更添佳話。

魏海敏佩戴JHENG臉譜珠寶，分享本周五登場的新戲《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》的創作點滴。（粘耿豪攝）

魏海敏昨日盛裝出席記者會，佩戴一只JHENG珠寶以《太真外傳》楊貴妃為靈感創作的臉譜胸針，忍不住讚嘆「太精緻了」、「和我戴的鳳冠一模一樣」，她並以珠寶來比喻戲劇，戲劇創作的歷程充滿艱辛，就如同珠寶一樣，原是一顆地底挖崛出來的石頭，必須歷經了切割、打磨，最後才能成為璀璨的珠寶，就像京劇演員私下常說「人前顯貴，人後受罪」，唯有台下苦練，才能在台上光芒四射。

魏海敏與JHENG珠寶藝術總監鄭允婕合影，珠寶與戲劇攜手，更添佳話。（粘耿豪攝）

JHENG珠寶藝術總監鄭允婕也感慨地說，已有百年歷史的JHENG珠寶從代工起家，如今自創品牌，見證了台灣社會變遷和經濟起飛，其過程就和《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》一樣，說的不只是魏海敏的故事，也是台灣半世紀歷史的小縮影。

《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》整齣戲只有魏海敏一人演出，且是以「裸台」呈現，沒有任何的布幕背景，是國家戲劇院史上首場「裸台」呈現的戲劇表演，魏海敏以自己的故事為主軸，串連起她曾演過的六個經典角色，包括《穆桂英掛帥》、《太真外傳》楊玉環、《金鎖記》曹七巧、《孟小冬》、《樓蘭女》米蒂亞和《歐蘭朵》。

JHENG珠寶月光石翡翠臉譜墜飾。（JHENG JEWELLERY提供）

JHENG珠寶黃翡蛋白石臉譜墜飾。（JHENG JEWELLERY提供）

JHENG珠寶蛋白石紫翡臉譜墜飾。（JHENG JEWELLERY提供）

魏海敏指出，六個角色分別代表她的不同人生階段，每個她都喜歡，不過她覺得她的個性和人格特質最像穆桂英，背負文化傳承革新、走向國際的使命，就像穆桂英捧印掛帥出征的情節一般，雖曾猶疑害怕，但最終仍奮發向前，展現剛毅堅強的一面。

「其實最難演的，是我自己的故事！」魏海敏感慨地說，排戲時演自己的故事時，常讓她難過掉淚演不下去，尤其是演到與父母的緣分很薄，才10歲就必須離家就讀劇校，一直是她心中的痛，但如今回頭來看，這段人生經歷不僅養成她獨立的人格，且是改變了她一生的轉戾點。