香奈兒N°5百年至臻形象圖。（香奈兒提供）

香奈兒N°5百年至臻清新晨露淡香水100ml 限量，6280元。（香奈兒提供）

香奈兒N°5百年至臻典藏香水100ml 限量，6280元。（香奈兒提供）

香奈兒N°5百年至臻倒數日曆 限量，2萬4500元。（香奈兒提供）

精品彩妝香奈兒向百年傳奇致敬從經典 N°5 香水汲取靈感，打造耶誕限量彩妝系列之外，還推出限定倒數月曆，承襲傳統發揮創新，吸引香奈兒迷注目。

除了耶誕彩妝，「香奈兒清新晨露淡香水」此次亦推出百年至臻的版本，瓶身印標飾以銀色 5 號符碼，針對耶誕節慶香奈兒更首度推出N°5百年至臻倒數日曆，以巨大N°5香水瓶為造型，打開可見27個方盒，編號從5到31，跳脫傳統日曆的設計，吸引品牌迷深藏。

1921年嘉柏麗•香奈兒構思的 N°5 香水，充分表現香奈兒女士大膽突破的精神，也帶動嗅覺革命，為現代香氛奠定基調，N°5 香水締造難以超越的成就，N°5從瓶身、包裝到印標毫無多餘裝飾，簡約脫俗卻極致優雅，完美演繹香奈兒的品牌精神。

100 年後，香奈兒採用再生玻璃製成打造「香奈兒 N°5 百年至臻典藏香水」，香水包裝盒使用可生物分解的紙漿，手感極致滑順，同時為此傳奇香水的獨特瓶身提供穩固貼合的保護。典藏香水的瓶身印標特別以金色的 5 號幸運符碼點綴，「香奈兒清新晨露淡香水」此次亦推出百年至臻的版本，瓶身印標飾以銀色 5 號符碼。

香奈兒以巨大 N°5 香水瓶為造型打造N°5百年至臻倒數日曆，打開可見 27 個方盒，編號從 5 到 31，跳脫傳統日曆的設計，5 代表 5 號香水，31 則象徵充滿傳奇色彩的寓所地址，27 件商品均為香奈兒精選的標誌作品，例如以香水為靈感的限量版「香奈兒超炫耀 N°5 脣膏」、全新紅色「香奈兒時尚恆采指甲油」、一瓶「香奈兒 N°5 典藏香水」，還有數字 5 符碼手鍊、品牌專屬聖誕雪花球，以及其他致敬經典 N°5 香氛的限量藝品。