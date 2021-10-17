路易威登極致香水瓶系列。（路易威登提供）

路易威登極致香水瓶系列。（路易威登提供）

路易威登極致香水瓶系列。（路易威登提供）

精品香氛路易威登將香水系列以超大型Baccarat極致香水瓶呈現，搭配玻璃圓罩頂和天然皮革底座，由全球知名藝術家為Objets Nomades系列所創作的諸多驚豔之作，極致香水瓶將發揚路易威登長久以來以旅行為靈感的巧匠精工傳統。

極簡大師Marc Newson所創作，令人驚豔的瓶身秉持Les Parfums Louis Vuitton的經典設計，用這個極致香水瓶系列創造異想天開、妙趣橫生且功能性強大的物品。尺寸放大到了雕像的大小，靈感來自古董香水展示。這款用奢華Baccarat水晶製作的瓶子形狀極為罕見，將搭配三款路易威登經典香水，由香水大師Jacques Cavallier Belletrud所調配，分別是：Rose des Vents、Matière Noire、L’Immensité。

極致香水瓶將採限量發行，數量僅有200個並擁有編號的獨特雕刻之作，這款一公升的香水瓶將展示於在最能襯托路易威登經典創作的玻璃圓罩頂之中，如同藝術作品一般。精美的展示盒，能夠保存與流傳，妝點家居，或是成為珍稀收藏。極致香水瓶系列將於2021年11月4日起，將於全球精選路易威登專賣店出售附有編號的限定版。一公升裝極致香水瓶 Rose des Venis ，49萬8000元，一公升裝極致香水瓶 Matière Noire，49萬8000元，一公升裝極致香水瓶 L’Immensité ，49萬8000元＃LVParfums ＃louisvuitton