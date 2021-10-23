拜登近日出席美國有線電視新聞網節目，意外談到美國對防衛台灣已有承諾。對此，「朝鮮中央通訊社」23日刊登北韓外務省副相朴明浩看法，指稱「台灣是中國的一部分，美國行為已是對北京的明確干涉，只會讓美中衝突變得更緊張」，更強調台海緊張將波及朝鮮半島。

朴明浩表示，美國不斷地鼓吹台灣走向獨立，使得台海軍事緊張加劇。光是在2021年，美國就以「自由航行」的名義，頻頻派遣軍艦駛入台灣海峽，日前更是動員盟國的軍艦，這些都讓台海緊張情勢逐漸的升級。

透過《台灣關係法》，美國對台軍售7.5億美元的軍備，在台灣周邊海域進行大規模軍事聯演，目的也是為了提高對北京的軍事嚇阻力道。美軍特戰官兵與美陸戰隊赴台訓練台灣軍隊，這更是公開的秘密。

他繼續說到，這些都顯示美國表面上宣稱「一中原則」；實際上卻將台灣當作反制北京的工具，台灣也成為壓制北京的前進基地。這些都是對「中國大陸內政露骨的干涉，也嚴重威脅國際和平與穩定」。

※台海牽動朝鮮半島

話鋒一轉，他表示台海情勢並非與朝鮮半島完全無關。美國對台灣議題的介入，恐為已非常緊張的朝鮮半島局勢再添危險因子。儘管駐韓美軍主要是針對北京的工具，但聚集在台海的美國與其盟國、夥伴，隨時能將龐大兵力調轉槍頭，投入對北韓的軍事作戰行動。

他指控，美國「惡人先告狀」，造謠平壤與北京將攜手在台海與朝鮮半島促成軍事緊張，又對平壤與北京的防禦性軍事部署採取針對性行動，其目的都是為了維護美國霸權。平壤會把台灣情勢結合朝鮮半島事態，持續警惕與監控。