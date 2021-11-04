林柏宏愛旅行 熱愛Rimowa不落人後。（Rimowa提供）

藝人林柏宏昨（4日）出席德國精品Rimowa新店開幕活動，直言自己向來就是品牌死忠鐵粉，家裡買了大中小二顆行李箱還有隨身包，更說看到11月才要上市的Personal Cross-body鎂鎂合金超興奮，雖然知道目前台灣只有一顆，還頻頻示意品牌可以買嗎？展現站台真愛。

林柏宏說自己向來就熱愛旅行，一年飛出去個三四次是很平常的事，還說與Rimowa締結關係的歷史源於多年前從德國托運回台的一顆30吋行李箱，他說自己很愛做Personal的事，而拿到行李箱的第一件事就是貼上自己喜歡的貼紙。被問到如果拿限定版Essential Neon系列會怎麼貼？他大笑說一面不貼然後放新戲《青春弒戀》的海報，直接把行李箱拿去當行動宣傳車，拉著它到處去旅行，也能宣傳自己的新戲，可謂一舉兩得。

Rimowa於台北SOGO忠孝館開設全新概念店，店內裝以明亮乾淨的大面落地窗與原木陳列架構成，而可自由移動重組的原木陳列架也是全台首間使用的特殊概念，而為了歡慶專賣店落腳SOGO忠孝館，原廠空運兩色各8顆Essential Neon行李箱供獨家販售，行李箱同時內附只送不賣的三款反光貼紙，而獨特的色彩與透明箱身設計，加上限定貼紙加持，行李箱反應熱烈，幾已售罄。