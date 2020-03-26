新冠肺炎疫情嚴重，全球不少國家已鎖國、宵禁，台灣也將全球旅遊疫情升至第三級警告。有一名網友透露，日前老闆要員工至歐洲出差，由於目前疫情嚴重，身為老鳥的他因此婉拒，豈料老闆竟反找菜鳥去，讓原PO心寒表示「一場肺炎讓我認清了老闆」。

網友在《Dcard》提到，在公司銷售部工作5年，平時老闆待人好，薪資待遇也給的不錯，豈料月初老闆交給他一份新商品資料，要他在月中出差至荷蘭，而原PO當下相當錯愕，指如今疫情嚴重，認為很不妥而拒絕，老闆則加碼誘因，表示願給1個禮拜的假期，假若生意提早談成，剩下時間就去度假。

但原PO始終不願意，老闆只好作罷，豈料他卻反找另一位年資不到2年的新人，由於對方有經濟壓力，因此也不敢拒絕，只好硬著頭皮出國，不過期間因疫情加劇，所以提早回台，如今必須做居家隔離，讓原PO無奈表示「這次疫情這麼嚴重，也不知道老闆是搞不清楚狀況還是根本不在乎，總之這次事件真的讓我對老闆很失望，最後決定在昨天遞出了辭呈」。

不少網友回應「心有戚戚焉，我在日商公司...老闆因為門面問題,我們上班是不准戴口罩的」、「我猜依老闆想法，如果有做好防護，你趕快去把工作做一做，然後你可以在那邊待著總計一週，應該沒什麼大礙。畢竟如果沒有生意，員工就會開始放假也不是辦法」、「離職正確，沒有健康的身體怎麼工作？」。

但也有人認為，老闆有苦衷，「老闆到底慣在哪啊！老闆也沒逼人去呀」、「覺得就是一個願打一個願挨啦！你們都不去說不定還提高獎金，有錢能使鬼推磨」、「等換你當老闆你就不會發這篇文了，肺炎歸肺炎，生意不談有時候是會造成公司很多損失的，不要只會單方面批評。地球不會因為肺炎所有事都停擺好嗎？」。