尊嚴，能賣多少錢？以孕婦或母乳為賣點的應召站令人作噁？恐龍妹、全日本水準最低的應召站──是在消費弱勢？其實，對這些走投無路的女性來說，當應召站比政府更可靠，這就是「她們」能問的唯一問題。作者坂爪真吾在本書《裏面日本 風俗業界現場》中，嘗試從社會的角度，解決現代的性問題。

【精彩書摘】

一般我們都認為：會開「應召站」的人，想必是窮凶極惡的黑道吧？然而，長年研究性產業的坂爪真吾要告訴我們的是──日本修法後，靠這些弱勢族群賺錢的，已經不只是黑道。

由於開設應召站的低門檻與低技術，以及能夠「做中學」的空間，像是本身也在領取低收入補助的身障人士、或是想脫離上班族生活的人、想創業或跳槽的大學畢業生，開設應召站，儼然成為他們的「另一種」選擇。

懷孕還出來賣、生產後打著母乳旗號繼續賣的，是無處可托育孩子的未婚媽媽、或離婚後得獨自養育孩子的單親媽媽；然而，這樣看似弱弱相食的產業鏈，卻是為這些走投無路的最貧困女子，提供一個最後的可能。

懷孕還出來賣身？拿母乳當招牌？事實上，這些女性往往是單親媽媽，她們不但需要一份能夠溫飽的工作，更需要有安心托育孩子的地方。而在托育機構嚴重不足、文化上也缺乏親族之間互助育兒機能的日本，這樣的應召站往往會提供各式各樣的托育福利──從可信賴的場地到免費提供各種嬰幼兒用品。

我們當然可以說，這是趁人之危的剝削行為，所謂的福利不過是誘餌。但若真是走投無路，為了能讓自己與孩子一起活下去，她們似乎也沒有太多選擇。

又或者我們更該思考的是：應召站，為什麼不能是一個選擇？

(本文摘自《裏面日本 風俗業界現場》/光現出版 提供)