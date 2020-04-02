MATA HARI WWI SPY FROM 1905-1917(影片源自Youtube)

1876年出生、來自荷蘭的瑪塔哈里(Mata Hari)，本名瑪格麗莎澤萊(Margaretha Geertruida Zelle)，20世紀初知名交際花，一戰期間與歐洲重要的軍政人士、社會名流都有關聯，41歲時以間諜罪名被法軍槍決，身為一個舞者、又是雙面間諜，她傳奇的一生影響西方世界，形象普遍出現在書籍、電影，名字亦是女間諜、蛇蠍美人代名詞。

瑪塔哈里出生在荷蘭富裕家庭，父親經營帽子生意，天生濃密的深色頭髮、烏黑眼睛、棕色皮膚，與大多荷蘭人外表不同，先後歷經父親破產、母親過世，瑪塔哈里前往阿姆斯特丹尋找機會。18歲嫁給在廣告上徵婚的荷蘭軍官Rudolph Macleod，感情不陸的兩人於1903年離婚，移居巴黎的瑪塔哈里，開始表演印度舞蹈維持生計。

1905年在巴黎吉梅博物館(Guimet Museum)演出時一夜成名，天生東方神秘感、拍攝裸體照片，也是成名的關鍵，她的舞蹈藝術帶領巴黎進入新的娛樂境界，接著開始編造身世謊言，逐漸打進上流社會，以交際花身分遊走於法國、德國、俄羅斯等國軍政顯要之間。

一戰期間由於荷蘭屬中立國，瑪塔哈里可以自由進出歐洲各國，她曾說在偶然的機會下獲得英國軍情五處(MI5)軍官接見，並答應成為法國間諜，但法國軍方從沒承認，究竟是瑪塔哈里的謊言，還是真的被利用，不得而知；其後演變成德法兩國的雙面間諜，1917年被法國以反間諜罪名拘捕並槍斃。

瑪塔哈里死後，屍體放置在巴黎解剖學博物館，直到2000年才發現頭顱不見，消失的傳聞很多，有人認為可能是1954年博物館搬遷時弄丟，但有法國專家指出，是被瘋狂粉絲偷走，「也許是想讓她安息了」。