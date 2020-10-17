北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣17日在陸媒《環球時報》刊文指出，近日，大陸中央電視台連續三天報導台諜案，《人民日報》又刊登文章警告台灣情報部門立即停止針對大陸的情報滲透活動。相關報導引起兩岸輿論高度關注，並在台海兩岸民眾中引起強烈迴響。毫無疑問，相關報導一方面是對台灣當局近期屢屢挾洋自重把兩岸關係推向緊張對峙的嚴重警告，同時也是剔除兩岸交流中的害群之馬，還兩岸交流一片淨土，確保兩岸交流健康發展的必要舉措。

文章稱，針對大陸連續披露的一系列證據確鑿的台諜案，台灣陸委會不僅不主動汲取教訓加以改正，反而企圖藉機歪曲間諜案，進而加以炒作，製造兩岸新的對立。針對大陸關於間諜案的報導，台灣陸委會發言人罔顧事實，倒打一耙，反而指責大陸刻意破壞兩岸關係，誣稱大陸接二連三以濫捕、編造子虛烏有的劇情進行政治炒作，干擾台灣社會，恫嚇台灣人民。這位陸委會發言人還進而恐嚇台灣民眾注意「參與兩岸交流將出現潛在的風險」。

李振廣表示，台諜在大陸活動被抓，事實俱在，證據確鑿，不容抵賴。台灣陸委會藉間諜案公然歪曲事實，欺騙、誤導、恐嚇台灣民眾，企圖煽動台灣民眾對大陸的仇恨及對兩岸正常交流的恐懼。這顯然是陸委會在故意把水攪渾，並藉機進一步製造兩岸對立。用國台辦發言人的話來說，這也是陸委會心裡有鬼的體現。在這一問題上，台陸委會扮演的角色極不光彩。

文章說，不僅如此，藉此次大陸播出系列間諜案之機，陸委會自身無法確認149位台灣同胞在大陸的行蹤，就公然謊稱他們在大陸失蹤。對此，國台辦發言人朱鳳蓮明確指出，陸委會這一說法與事實嚴重不符，完全是惡意炒作。

文章指出，自2016年5月以來，由於民進黨當局拒不承認「九二共識」，導致國台辦與陸委會、海協會與海基會之間的聯繫溝通機制一直處於停擺狀態。而台灣陸委會竟然編造說，這些台諜案「均透過兩岸既有聯繫機制，要求對岸說明相關進度。」陸委會在兩岸關係高度緊張的時刻，企圖製造兩岸溝通依然還在的假像，毫無疑問是想以謊言來矇騙台灣民眾。台陸委會這一連串歪曲間諜案，顛倒是非、混淆視聽的言論，是赤裸裸的惡劣操作。

李振廣強調，民進黨執政以來，台陸委會不再是兩岸關係和平發展的推動者，卻成了民進黨惡化兩岸關係的重要幫凶和兩岸對抗的製造者。

(中時 )