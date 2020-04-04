古代最具爭議的女人之一慈禧太后，她有許多怪僻至今看來仍很令人感到匪夷所思，但她的身分尊貴，想要做什麽都沒人能阻止；晚清後期的皇帝更如同魁儡，只能聽從掌握實權的慈禧太后。

清朝咸豐的妃子慈禧，生下同治皇帝，當上孝欽顯皇后，後來普遍被尊稱「慈禧太后」，而且開始垂簾聽政，清朝晚期朝政相關事項都是由她決定，權力非常大。在慈禧太后晚年生活相當豪奢，無論是吃穿用度，像是每一餐都有100多道菜，她卻只吃幾口；後宮的男寵更一個一個換，只為了滿足她的需求。

另外慈禧太后有很多特殊癖好，其中一項「聞果香」就看得出來她的生活多奢侈；一般人都認為水果是拿來食用，但慈禧太后要求宮女太監把水果拿到她的寢宮，為了讓屋內充滿果香，而她特愛香蕉的味道，有史料記載，光是每年從世界各地運來的香蕉就超過15000根。

而這些香蕉就算沒香味後，慈禧太后也不准其他人食用，壞了就必須丟掉，由此可見她的生活用度有多奢侈浪費。